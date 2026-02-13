ミラノ・コルティナ五輪、スキー・ジャンプの女子ラージヒル公式練習が現地12日に行われ、郄梨沙羅選手が同15日の本番へ向けて調整を行いました。

郄梨選手はこの日3本を飛ぶと、2＆3回目はいずれも120m後半の大ジャンプ。特に3回目は78.3点となり全体3位と好調ぶりをアピールしました。

今大会ラージヒル初めての公式練習を終えた郄梨選手は、「夏場に飛んだときとあまり感覚の違いはなかった。そのイメージと今日3本飛んでのイメージを乗せていけるように。またあさっての朝また練習できるので、いろいろ整理しながら準備していきたい」とこの日のジャンプを振り返りました。

女子では今大会から新たに採用されたラージヒル。「ようやく女子もラージが種目として飛べることが幸せ。先輩たちが築き上げてこの舞台ができたので、そこに自分が立てることに感謝の気持ちしかない」と、先人たちへ敬意を示します。

今大会、リラックスした表情で飛べていると取材陣から尋ねられると「周りにいてくれる仲間やスタッフの支えのおかげでのびのびとジャンプができている。(大会を)楽しめている」とコメント。

そしてラージヒルでのメダル獲得へ向け「自分のパフォーマンスが出せるように、見てくださる方々にも楽しんでもらえるように、しっかり準備していきたい」と意気込みました。

女子ラージヒルは現地14日に2度目の公式練習が行われ、同15日に本番を迎えます。