2月14日の関東の天気を蓮見孝之キャスター、坂口愛美気象予報士がお伝えします。

・週末 全国的に気温上昇
・朝晩15℃差 服装で調整を！
・気温乱高下 季節前進の証拠