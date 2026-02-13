日本、OPBF東洋太平洋スーパーバンタム級元王者で、Wake Rise BOXING FITNESS会長の和気慎吾氏（38）が、自身のYouTube「和氣慎吾のリーゼントチャンネル」を更新。井上尚弥（大橋）の転級を前にフェザー級戦線に起きている大変動を紹介した。

井上と対戦すると言われたWBA王者のニック・ボール（英国）が陥落。ブランドン・フィゲロア（米国）が新王者となった。

和気氏は「ニック・ボールなら井上チャンピオンが勝つと思っていたけど…」と、新たな強敵の出現に驚いた。

和気氏のトレーナーを務めていたフレアボクシングジムの赤井祥彦会長は「5月2日の中谷（潤人）戦に勝てば即フェザー級に上がると思うんですが…」と、現4団体のフェザー級王者を紹介した。

WBCブルース・キャリントン（米国）、WBAブランドン・フィゲロア（米国）、WBOラファエル・エスピノサ（メキシコ）、IBFアンジェロ・レオ（米国）

中でも1メートル88のエスピノサは「井上尚弥選手でも危険だと思う」と続けた。

さらに亀田興毅氏がプロデュースする興行「SAIKOULUSHプロモーション」が公式Xで、4月18日にキルギス共和国で亀田和毅（TMK）がWBA世界フェザー級暫定王者のミルコ・クロエ（アルゼンチン）との対戦を投稿した。

赤井氏は「和毅選手が勝てばフィゲロアとの統一戦が見えてくる」と指摘した。

中谷戦を視野に井上がスーパーバンタム級にとどまっている間に混沌としてきた世界のフェザー級戦線。目が離せない混沌とした状況となってきた。