【WWE】SMACK DOWN（2月6日・日本時間7日／ノースカロライナ・シャーロット）

【映像】日本人美女も悶絶… 必殺技の“かさねがけ”でオーバーキル

最強女子コンビによる「必殺技＋必殺技」の“無慈悲な連携”が話題に。日本人女子レスラーが仕留められ、「やられ役か」「完敗で悲しい」と嘆く声が上がる一方で「良い試合」「これからだ」と期待の声も寄せられた。

WWE「SmackDown」で、女子タッグ王者イヨ・スカイ＆リア・リプリーと、ジュリア＆キアナ・ジェームスが対戦。WWE女子最強タッグの呼び声高い“RHIYO”が「リップタイド」「ムーンサルトプレス」の共演でジュリアを仕留め、タイトル防衛に成功した。

試合序盤、リアとジュリアが向かい合ったが、ジュリアはイヨとの対戦を要求し、日本人対決が早くも実現。ジュリアがイヨを攻め込み、イヨのトレードマーク「オレだ、オレだ！」ポーズを丸パクリし、会場の大ブーイングを浴びる。その後、ジュリア＆キアナ・コンビが狡猾な介入を連発。キアナがイヨの髪を引っ張り、場外に引きずり下ろし、ジュリアがエプロンからミサイル式ドロップキックでイヨに追撃と、挑戦者チームが試合の主導権を握る。

その後もキアナとジュリアはタッチを繰り返し、見事な連携ぶりを披露し、イヨを集中攻撃。分断状態に業を煮やしたリアが介入を試みたが、レフェリーに制止されピンチが続く。

その後リアに権利が渡ると、イヨが援護射撃のスーサイドダイブでジュリアを分断し、本家「オレだ、オレだ！」ポーズを炸裂。リング内ではリアのキアナへのスラム、イヨがムーンサルトプレスを狙うが、キアナがカットし、パワーボムでイヨをリアに叩き落とすパワープレイを挟み、攻守が目まぐるしく入れ替わり「RAW」屈指の最強タッグと「SmackDown」新進気鋭の2人の、一進一退の戦いが展開された。

終盤、挑戦者チームが「あわや」勝利しかける場面もあった。キアナがフィニッシャーのDDT「401K」から、ジュリアの「アリヴェデルチ」の連携が炸裂。フォールに入ったが、惜しくも2.9でリアがカット。さらにジュリアがイヨへ「ノーザンライトボム」を狙うが不発に終わると、一気に王者チームが流れを引き寄せた。

リアがジュリアへカウンターのヘッドバットを放ち、さらに「リップタイド」を決め、続けてイヨがトップロープから「オーバー・ザ・ムーンサルト」でジュリアに追撃。最後はリアがジュリアを押さえてカウントスリー。

ジュリアがフォールを献上したことに、ファンから「ジュリアが取られたか」「ジュリア負け役かよ」「完璧だ」「完敗で悲しい」「格が違う」との声も。一方で、女子最強コンビと好勝負を展開したジュリア＆キアナに、「なかなか良かった」「良い試合だった」「ジュリアこれからだよ」と期待の声も多数寄せられた。

（ABEMA／WWE『SMACK DOWN』）

Ⓒ2026 WWE, Inc. All Rights Reserved