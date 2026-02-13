韓国でミラノ・コルティナ五輪を単独中継している放送局のＪＴＢＣが、今大会初の自国金メダルの瞬間を生中継せず、視聴者から不満の声が上がっていると１３日、韓国メディアのハンギョレ新聞などが報じた。

現地時間１２日、リヴィーニョ・スノーパークでスノーボード女子ハーフパイプ・決勝戦が行われ、１７歳のチェ・ガオンが金メダルを獲得。今大会の韓国初金メダルであり、韓国スキー競技史上初のオリンピック金メダルとなった。

記事によると、ＪＴＢＣはそんなチェ・ガオンの金メダルが確定した３回目の試技を中継せず、金メダルのニュースは速報のみで伝えたという。同局は当時、スノボ女子ハーフパイプの決勝戦は１回目の試技までを放送しその後、同時間帯に行われていたショートトラックに切り替えたと伝えた。

歴史的瞬間をライブで見られなかったことに、ＳＮＳ上では「感動的で歴史に残る映像だったのに、生で見られなかった」「せめて再放送くらい流すべきなのに、どれだけ待ってもショートトラックばかり（それも準々決勝敗退など）延々と流す」「独占放送権のせいで、こんなに注目されないオリンピックは初めて」「ＪＴＢＣはほんとに何してるの？」「単独中継権が生んだ悲劇」などと不満を爆発させていた。