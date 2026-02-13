¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ Âè12²ó 100Ëü±ßÂæ¤«¤éÁÀ¤¨¤ë!! ºÇ½é¤Î1ËÜ¤ËÁª¤Ó¤¿¤¤¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹3ËÜ¡¡¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥Ú¥Á¥å¥¢¥ë¡õ¥Ç¥¤¥È¥¸¥ã¥¹¥È
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤¦¤ÈÂ¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤ËÌÜ¤¬¸þ¤¤¬¤Á¤À¤¬¡¢»ëÅÀ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥µ¥¤¥º´¶¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÍ¥¤ì¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤«¤éÆü¾ï¤Þ¤ÇÉý¹¤¯»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥â¥Ç¥ë¤âÂ¿¤¤¡£
ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¸ÄÀ¤äÆÃÊÌ´¶¤òÈ÷¤¨¤Ä¤Ä¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤â¤·¤ä¤¹¤¤3ËÜ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£Ãæ¸Å»Ô¾ì¤ò½ÏÃÎ¤·¤¿¥×¥í¤ÎÌÜÍø¤¤¬¡¢¡È¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¡É¤È¤·¤Æ¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¥â¥Ç¥ë¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
º£½µ¤Î¡Ö¼ê¤¬ÆÏ¤¯¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¡×
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥Ç¥¤¥È¥¸¥ã¥¹¥È 126200 SS ¼«Æ°´¬ ¥é¥ó¥À¥àÈÖ
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÎÂåÉ½Åª¥â¥Ç¥ë¡Ö¥Ç¥¤¥È¥¸¥ã¥¹¥È¡×¡£¤³¤Á¤é¤ÎRef.126200¤Ï2019Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¥ª¡¼¥ë¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹ÁÇºà¤Ç¡¢¥µ¥¤¥º´¶¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤¿36£í£í¤Ê¤Î¤ÇÎ®¹Ô¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ºÄ¹¤¯°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¼«¼Ò³«È¯¥¥ã¥ê¥Ð¡¼¤Î£³£²£³£µ¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢70»þ´Ö¤â¤Î¥í¥ó¥°¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥¶¡¼¥Ö¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÎÇä²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡1,450,000±ß
¥¢¥¤¥Æ¥àÌ¾¡¡¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥Ç¥¤¥È¥¸¥ã¥¹¥È
ÄÌ¾Î¡¡¥Ç¥¤¥È¥¸¥ã¥¹¥È
·¿¼°¡¡126200
ÁÇºà¡¡¥±¡¼¥¹: ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë¡¢¥Ö¥ì¥¹: ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë
¾¦ÉÊ¥é¥ó¥¯¡¡Ãæ¸ÅÉÊA¡¢»ÈÍÑ´¶¤Î¾¯¤Ê¤¤¤¤ì¤¤¤ÊÃæ¸ÅÉÊ
ÀÊÌ¥¿¥¤¥×¡¡¥á¥ó¥º
¥µ¥¤¥º¡¡¥±¡¼¥¹·ÂÌó: 36mm ÏÓ¼þ¤êºÇÂçÌó: 19cm
¥«¥é¡¼¡¡Ê¸»úÈ×¥«¥é¡¼: ¥Ö¥é¥¤¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯
ÉÕÂ°ÉÊ¡¡½ãÀµ¥Ü¥Ã¥¯¥¹ ÊÝ¾Ú½ñ ¢¨ÊÝ¾Ú½ñÆüÉÕ2025Ç¯1·î
ÊÝ¾Ú´ü´Ö¡¡12¥õ·î
ÆÃµ»ö¹à¡¡¼«Æ°´¬ ËÉ¿å
ºß¸ËÅ¹ÊÞ¡¡KOMEHYO SHINJUKU
¾ÜºÙÀâÌÀ¡¡Â¿¾¯¾®½ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¤¤ì¤¤¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¥é¥ó¥À¥àÈÖ¡£ÀºÅÙÄ´À°¡¢³°Áõ»Å¾å¤²¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÉÕÂ°ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢½ý¡¦±ø¤ì¡¦Îô²½¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¥×¥í¤¬Áª¤ÖÍýÍ³
Ref.126200¤Ï¡¢ºÇ¿·À¤Âå¤Î¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤òÅëºÜ¤·¤¿¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¡£ÁÇºà¤Ï¥ª¡¼¥ë¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤Î°ìËÜ¤ËÁê±þ¤·¤¤¿®ÍêÀ¤È¼ÂÍÑÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸ÄÂÎ¤Ï¡¢2025Ç¯1·î¤ÎÆüÉÕ¤¬Æþ¤Ã¤¿¶Ë¤á¤Æ¹âÇ¯¼°¤Î°ìËÜ¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÀºÅÙÄ´À°¤È³°Áõ»Å¾å¤²¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¿È¤â³°¸«¤â¥×¥í¤Î¼ê¤ÇÀ°¤¨¤é¤ì¤¿¡Ö·ò¹¯¤Ê¾õÂÖ¡×¤«¤é»È¤¤»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢²¿Êª¤Ë¤âÂå¤¨¤¬¤¿¤¤¥á¥ê¥Ã¥È¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£Î®¹Ô¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ºÄ¹Ç¯°¦ÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤Î¸ÄÂÎ¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤Î°ìËÜ¤Ë¤¼¤Ò¤ªÁ¦¤á¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê¥³¥áÊ¼¡¡Ä»µï ¿¿¡Ë ¡¡
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥Ú¥Á¥å¥¢¥ë 114300 SS ¼«Æ°´¬ ¥é¥ó¥À¥àÈÖ
2015Ç¯¤«¤é2020Ç¯¤Þ¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿39mm·Â¤Î¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥Ú¥Á¥å¥¢¥ë¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Ö¥ë¡¼¥À¥¤¥ä¥ë¤Ë¡¢Í·¤Ó¿´¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥ß¥Ë¥Ã¥Ä¥Þ¡¼¥«¡¼¤¬ÇÛ¤µ¤ì¤¿¥â¥À¥ó¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤Ë¤ÏÂÑ¾×·âÀ¤ÈÂÑ¼§À¤ËÍ¥¤ì¤¿¥Ñ¥é¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¤È¥Ñ¥é¥¯¥í¥à¡¦¥Ø¥¢¥¹¥×¥ê¥ó¥°¤òÈ÷¤¨¤ë¡¢¼«¼ÒÀ½¼«Æ°´¬¥¥ã¥ê¥Ð¡¼3132¤òÅëºÜ¡£¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î²¦Æ»¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¿®ÍêÀ¤È¡¢¸½ÂåÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¡¢¥·¡¼¥ó¤òÌä¤ï¤º³èÌö¤¹¤ë°ìËÜ¤Ç¤¹¡£
ÈÎÇä²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡1,230,000±ß
¥¢¥¤¥Æ¥àÌ¾¡¡¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥Ú¥Á¥å¥¢¥ë
ÄÌ¾Î¡¡¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥Ú¥Á¥å¥¢¥ë
·¿¼°¡¡114300
ÁÇºà¡¡¥±¡¼¥¹: ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë¡¢¥Ö¥ì¥¹: ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë
¾¦ÉÊ¥é¥ó¥¯¡¡Ãæ¸ÅÉÊA¡¢»ÈÍÑ´¶¤Î¾¯¤Ê¤¤¤¤ì¤¤¤ÊÃæ¸ÅÉÊ
ÀÊÌ¥¿¥¤¥×¡¡¥á¥ó¥º
¥µ¥¤¥º¡¡¥±¡¼¥¹·ÂÌó: 39mm ÏÓ¼þ¤êºÇÂçÌó: 18.5cm
¥«¥é¡¼¡¡Ê¸»úÈ×¥«¥é¡¼: ¥Ö¥ë¡¼
ÉÕÂ°ÉÊ¡¡½ãÀµ¥Ü¥Ã¥¯¥¹ ÊÝ¾Ú½ñ ¢¨ÊÝ¾Ú½ñÆüÉÕ2019Ç¯4·î
ÊÝ¾Ú´ü´Ö¡¡12¥õ·î
ÆÃµ»ö¹à¡¡¼«Æ°´¬ ËÉ¿å
ºß¸ËÅ¹ÊÞ¡¡¿´ºØ¶¶Å¹
¾ÜºÙÀâÌÀ¡¡Â¿¾¯¾®½ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¤¤ì¤¤¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£ÊÝ¾Ú½ñ¤ËÅÉ¤êÄÙ¤·²Õ½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥é¥ó¥À¥àÈÖ¡£µ¡Ç½ÅÀ¸¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÉÕÂ°ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢½ý¡¦±ø¤ì¡¦Îô²½¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¥×¥í¤¬Áª¤ÖÍýÍ³
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î²¦Æ»¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆþÌç¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤Î¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥Ú¥Á¥å¥¢¥ë¡£¤³¤Î¸ÄÂÎ¤Ï¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥ß¥Ë¥Ã¥Ä¥Þ¡¼¥«¡¼¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤ÎÃæ¤Ë¥â¥À¥ó¤Ê°õ¾Ý¤òÅ»¤¦°ìËÜ¡£2019Ç¯À½¤ÈÈæ³ÓÅªÇ¯¼°¤¬¿·¤·¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë¥×¥í¤Ë¤è¤ëµ¡Ç½ÅÀ¸¡ºÑ¤ß¤Î·ò¹¯¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ¤Î¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤È¤·¤Æ¤ªÁ¦¤á¤·¤¿¤¤°ìËÜ¤Ç¤¹¡£¡Ê¥³¥áÊ¼¡¡Ä»µï ¿¿¡Ë ¡¡
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥Ç¥¤¥È¥¸¥ã¥¹¥È 126200 SS ¼«Æ°´¬ ¥é¥ó¥À¥àÈÖ
1945Ç¯¤ÎÅÐ¾ì°ÊÍè¡¢¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î´é¤È¤·¤Æ·¯Î×¤¹¤ë¥Ç¥¤¥È¥¸¥ã¥¹¥È¡£Åö¥â¥Ç¥ë¤Ï2019Ç¯¤Ë¼¡À¤Âåµ¡Cal.3235¤òÅëºÜ¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿°ìËÜ¤Ç¤¹¡£ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¥¹¥ì¡¼¥È¥°¥ì¡¼¤Ë¥°¥ê¡¼¥ó¤Î±ï¼è¤ê¤Î¥í¡¼¥Þ¿ô»ú¤¬±Ç¤¨¤ëÄÌ¾Î¡Ø¥¦¥£¥ó¥Ö¥ë¥É¥ó¡Ù¥À¥¤¥ä¥ë¡£¥¹¥à¡¼¥¹¥Ù¥¼¥ë¤È¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÊÃæ¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê°õ¾Ý¤ò²ÃÌ£¤·¤Þ¤¹¡£Ìó70»þ´Ö¤Î¥í¥ó¥°¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥¶¡¼¥Ö¤òÈ÷¤¨¡¢¼ÂÍÑÀ¤â¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
ÈÎÇä²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡1,550,000±ß
¥¢¥¤¥Æ¥àÌ¾¡¡¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥Ç¥¤¥È¥¸¥ã¥¹¥È
ÄÌ¾Î¡¡¥Ç¥¤¥È¥¸¥ã¥¹¥È
·¿¼°¡¡126200
ÁÇºà¡¡¥±¡¼¥¹: ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë¡¢¥Ö¥ì¥¹: ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë
¾¦ÉÊ¥é¥ó¥¯¡¡Ãæ¸ÅÉÊA¡¢»ÈÍÑ´¶¤Î¾¯¤Ê¤¤¤¤ì¤¤¤ÊÃæ¸ÅÉÊ
ÀÊÌ¥¿¥¤¥×¡¡¥á¥ó¥º
¥µ¥¤¥º¡¡¥±¡¼¥¹·ÂÌó: 36mm ÏÓ¼þ¤êºÇÂçÌó: 18.0cm
¥«¥é¡¼¡¡Ê¸»úÈ×¥«¥é¡¼: ¥¹¥ì¡¼¥È, ¥°¥ì¡¼/¥í¡¼¥Þ¥ó
ÉÕÂ°ÉÊ¡¡½ãÀµ¥Ü¥Ã¥¯¥¹ ÊÝ¾Ú½ñ ¢¨ÊÝ¾Ú½ñÆüÉÕ2024Ç¯4·î
ÊÝ¾Ú´ü´Ö¡¡12¥õ·î
ÆÃµ»ö¹à¡¡¼«Æ°´¬ ËÉ¿å
ºß¸ËÅ¹ÊÞ¡¡KOMEHYO GINZA
¾ÜºÙÀâÌÀ¡¡Â¿¾¯¾®½ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¤¤ì¤¤¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¥é¥ó¥À¥àÈÖ¡£µ¡Ç½ÅÀ¸¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÉÕÂ°ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢½ý¡¦±ø¤ì¡¦Îô²½¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¥×¥í¤¬Áª¤ÖÍýÍ³
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î´é¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡¢¥Ç¥¤¥È¥¸¥ã¥¹¥È¡£¤³¤ÎÉÔÊÑ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡Ö¥¹¥ì¡¼¥È¥í¡¼¥Þ¥ó¡×Ê¸»úÈ×¤Îµ¤ÉÊ¤¢¤ëÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î1ËÜ¤È¤·¤ÆºÇ¹â¤ËìÔÂô¤ÊÁªÂò¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤³¤Î¸ÄÂÎ¤Ï2024Ç¯4·îÀ½¤È¶Ë¤á¤Æ¹âÇ¯¼°¤Ç¡¢µ¡Ç½ÅÀ¸¡¤âºÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦È´·²¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡£36¥ß¥ê¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ä¤ÎÂµ¸ý¤ËÈþ¤·¤¯¼ý¤Þ¤ê¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç³Î¤«¤Ê¿®Íê¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÀ¸¥â¥Î¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤°ìÂæ¤Ç¤¹¡£¡Ê¥³¥áÊ¼¡¡Ä»µï ¿¿¡Ë ¡¡
