「コーデ考えるの苦手」→【上下しまむら】で！ 40・50代が狙いたい「大人向けアイテム」

オシャレは楽しみたいけれど、毎日のコーデを考えるのはちょっと大変……。そんな大人世代にぴったりなのが、【しまむら】の大人向けライン【SEASON REASON by Lin.&Red （シーズンリーズン バイ リンアンドレッド）】です。落ち着いた雰囲気でありながら、さりげなく垢抜けて見えるシルエットや色使いのアイテムが多いのが魅力。上下で合わせやすいアイテムが揃っているので、セットで取り入れるだけで簡単にコーデが完成します。今回はブランドおすすめのスタイリング例をご紹介。ぜひチェックして、ワードローブに取り入れてみて。

配色と素材感でつくる軽やかな大人バランス

【しまむら】「袖配色カーディガン」\1,969（税込）、「チェックスカート」\2,189（税込）

こちらは、袖配色が目を引くカーデに、チェックスカートを合わせたカジュアルスタイル。きれい見えしつつ肩の力を抜いたコーデは、ちょっとしたお出かけにもぴったりです。「軽やかな着心地と弾むような生地感」（公式サイトより）が魅力の「プニュフィットシリーズ」のカーデは、取り入れるだけで自然とオシャレで上品な雰囲気に。チェック柄スカートも華美になりすぎず、落ち着いた雰囲気と春らしい軽やかさを両立しています。