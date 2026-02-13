½÷Í¥vs´ÆÆÄ¡¡ÀÅª·ù¤¬¤é¤»¤ÈÊóÉü¹Ô°Ù¤ÎÁÊ¾Ù¡¡ÏÂ²ò¤Ê¤é¤ººÛÈ½¤Ø¡¡¥ê¥¢¥ë¡Ö¥´¥·¥Ã¥×¥¬ー¥ë¡×¾õÂÖ¡©
¡¡½÷Í¥¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥é¥¤¥Ö¥êー¤¬¶¦±é¼Ô¤Ç´ÆÆÄ¤Î¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ð¥ë¥Éー¥Ë¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÀ©ºî²ñ¼Ò¥¦¥§¥¤¥Õ¥§¥¢¥éー¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÁê¼ê¼è¤êµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ëÀÅª·ù¤¬¤é¤»¤ÈÊóÉü¹Ô°Ù¤ÎÁÊ¾Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Ç11Æü¡¢Ï¢Ë®¼êÂ³¤¤Î°ì´Ä¤È¤Ê¤ëÄ´Ää¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉ×¤Ï¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤Çµ¯¶È²È¡¡¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ð¥ë¥Éー¥Ë¤È¡È¥â¥á¤Æ¤ë¡ÉÉ×ÉØ
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ìó6»þ´Ö¤ËµÚ¤ó¤À¶¨µÄ¤Ï·èÎö¤·¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥óÂ¦¤ÎÊÛ¸î»Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Õ¥êー¥É¥Þ¥ó»á¤Ï¼èºà¿Ø¤ËÂÐ¤·¡ÖºÛÈ½¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Êâ¤ß´ó¤ê¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£Ä´Ää¼«ÂÎ¤Ïº£¸å¤â·ÑÂ³Í½Äê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ï2024Ç¯12·î¡¢±Ç²è¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¡¿IT ENDS WITH US¡×¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Î¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¤Î¸ÀÆ°¤òÌäÂê»ë¤·¤ÆÄóÁÊ¡£¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥óÂ¦¤ÏÈÝÄê¤·¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ÈÉ×¤ÇÇÐÍ¥¤Î¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥ì¥¤¥Î¥ë¥º¤òÁê¼ê¼è¤Ã¤¿È¿ÁÊ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï2025Ç¯6·î¤Ë´þµÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Àè·î¤Î¿³Íý¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥óÂ¦¤¬¡ÖÁÏºî¾å¤Î°Õ¸«ÂÐÎ©¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤ÆÁÊ¤¨¤Î´þµÑ¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯Â¦¤Ï¡Ö°ì´Ó¤·¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ¤Ç¡¢¶³¦Àþ¤ò±Û¤¨¤¿¹Ô°Ù¤À¤Ã¤¿¡×¤È²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ï1²¯6000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó245²¯±ß¡ËÄ¶¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÛÈ½¤Ï5·î18Æü¤Ë¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Ç³«»ÏÍ½Äê¡£¿ÊÅ¸¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊBANG Media International¡¿¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹¡Ë