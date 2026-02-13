

じゃこ丸瀬戸内ソフト(680円)

SAで食べられるご当地スイーツには地元素材を使ったメニューが豊富。その中から瀬戸内の恵みが詰まった「ソフトクリーム」を紹介します。

さぬき市にある高松自動車道の津田の松原サービスエリア。

（山下佳乃リポート）

「こちらのサービスエリアでは讃岐のご当地グルメを楽しんでもらおうと、地元のものを使ったメニューをたくさんそろえてます」

例えば、老舗菓子店が作るクランチチョコと「おいり」がトッピングされたソフトクリーム。今の時期限定です。

一方で斬新なものも……。

瀬戸内レモンを使ったソフトクリームですが、トッピングには地元から仕入れたしらすが使われています。

（津田の松原SA［上り線］／雉鳥雄紀 店長）

「僕が買う立場だったら『え！』っていう感じが正直な感想なんですけど、トータル的にはおいしいなという意外なソフトだと思います」

（山下佳乃リポート）

「いただきます。ソフトクリームのトロッとした食感の奥に、しらすのもちもちとした食感が加わって面白いです。レモンの爽やかな香りと新鮮なしらすの香りって相性いいんですね」

瀬戸内の恵みを詰め込んだ斬新なスイーツで新たな魅力を開拓できそうです。