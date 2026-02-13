元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄が、１１日深夜放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜・深夜２時１７分）に出演。自身のグラビア仕事について語った。

この日は「学校では教えてくれないおひなさまのお悩み相談」と題し、高校生インフルエンサー・長浜広奈からの質問に回答。「もしグラビアのオファーがきたら、どうしたらいいんですかね。断り方とか。美ボディーでもないので…」と聞かれると、森は「私も最初、だいぶ悩んだ。結構オファーが来て、でも全くやったことなかったから、どうしようかなって思ったけど、私はやることで美意識が上がるかなと思った」と、踏み出したきっかけを明かした。

続けて「自分で目標を勝手に立てちゃったら、そこまでにがんばらなきゃいけないから。それをやることでもっときれいになるかなって思ったのと、２０代だったから当時、２０代のうちに自分だけの一冊を作ってみるっていうのもありなのかなーーって思って。ちょっと視野を広げた結果、写真集を出すっていう結論に至った」と経緯を話し、「ガチ相談」を繰り広げた。