京アニ新作『二十世紀電氣目録』豪華な追加キャスト発表 内山昂輝・小野大輔・武内駿輔・寿美菜子【コメント全文】
京都アニメーション制作の新作テレビアニメ『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』が、7月よりテレビ放送、Netflixにて世界独占配信される。新キャラクター＆追加キャストが発表された。
【画像】どんな新キャラ？公開された『二十世紀電氣目録』設定画
今回新たに解禁となったのは、本作のキーパーソンとなる4人のキャラクターとキャラクターを務める声優陣。蒸気機関で財を成した“三添商店”の御曹司であり、“二十世紀電氣目録”に執着を示す「三添洋輔(みぞえ・ようすけ)」に内山昂輝、電氣の発明に情熱を注ぎ、周囲を魅了するカリスマ的な存在であり、戦争に行き帰らぬ人となった喜八の兄「坂本清六(さかもと・せいろく)」に小野大輔。
頑丈で腕っぷしが強く、蒸気機関車のようなパワーを持つ元軍人で稲子の姉・規子の婚約者である「陸健吾(くが・けんご)」に武内駿輔、器用なしっかり者で武術に長けている稲子の姉で、健吾の婚約者の「百川規子(ももかわ・のりこ)」を寿美菜子が演じる。
同作は、今ある歴史とは異なり蒸気機関だけが発達した20世紀初頭の京都を舞台に、“電氣の時代”をともに夢見た兄を亡くし失意の中にいる少年と、亡き母への憧れと後悔を胸に信心深く生きる少女の出会いをきっかけにはじまる冒険奇譚。『二十世紀電氣目録』の秘密を巡り、登場人物たちが過去の後悔と向き合いながら、かつての夢と自分自身を取り戻していく＜再生＞の物語となっている。
【三添洋輔役 内山昂輝】
三添洋輔の声を担当いたします、内山昂輝です。彼はさまざまな表情を見せるキャラクターです。彼の気持ちの熱量や振れ幅を意識して、いろいろなアプローチでセリフを表現していきました。彼には複雑なドラマがあり、それが本作のメインストーリーとどのように絡んでくるのか注目していただきたいです。毎回太田監督をはじめ、スタッフの方々と丁寧にコミュニケーションをとって収録を進められたので精一杯頑張ることができたと思います。『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』の放送・配信をお楽しみに！
【坂本清六役 小野大輔】
これまで京都アニメーションさんから沢山の思い出をいただいて来ました。熱い思いも、強い信念も、優しい気持ちも。その大切な思いを未来へと継承していきたい。『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』は次の時代をみんなで創る物語です。ぜひ共に行きましょう。
【陸健吾役 武内駿輔】
陸健吾の声を担当します。武内駿輔です。本作がどんな内容か気になってらっしゃる方も多いかと思いますが、とにかく言えることは…最後までしっかり面白いアニメです！！安全保証付きアニメです！こんなにも、とにかく見てくださいと言う言葉しか出てこない作品も中々ありません。「電氣」という未来の可能性を追い求めて、様々な人間模様が動き出します。健吾くんはご覧の通り筋肉キャラですが、しっかりストーリーもありますよ！放送をお楽しみに！
【百川規子役 寿美菜子】
皆さま、こんにちは。百川規子を演じさせてもらいます、寿 美菜子です。規則の“規“に子供の“子“で「のりこ」と読みます。稲子の姉である規子は、姉として、時には母代わりとして、稲子の幸せを願い、凛々しく彼女を守ります。個人的には雨宮天ちゃんの姉になることができて嬉しいです。そして監督をはじめクリエイティブチームのパワーが強いこの作品から、刺激を越えて衝撃を受けまくっています。まさに私にとっても「この出会いは、電氣的」これからご覧いただく皆さまにも、たくさんの驚きに出会ってもらえますように。
■スタッフ情報
原作：「二十世紀電氣目録」結城 弘（KAエスマ文庫/京都アニメーション）
監督：太田稔
シリーズ構成：浦畑達彦
キャラクターデザイン・総作画監督：岡村公平
世界観設定：鈴木貴昭
音楽：湖東ひとみ
アニメーション制作：京都アニメーション
■キャスト
坂本喜八：内田雄馬
百川稲子：雨宮天
三添洋輔：内山昂輝
坂本清六：小野大輔
陸 健吾：武内駿輔
百川規子：寿美菜子
【画像】どんな新キャラ？公開された『二十世紀電氣目録』設定画
今回新たに解禁となったのは、本作のキーパーソンとなる4人のキャラクターとキャラクターを務める声優陣。蒸気機関で財を成した“三添商店”の御曹司であり、“二十世紀電氣目録”に執着を示す「三添洋輔(みぞえ・ようすけ)」に内山昂輝、電氣の発明に情熱を注ぎ、周囲を魅了するカリスマ的な存在であり、戦争に行き帰らぬ人となった喜八の兄「坂本清六(さかもと・せいろく)」に小野大輔。
同作は、今ある歴史とは異なり蒸気機関だけが発達した20世紀初頭の京都を舞台に、“電氣の時代”をともに夢見た兄を亡くし失意の中にいる少年と、亡き母への憧れと後悔を胸に信心深く生きる少女の出会いをきっかけにはじまる冒険奇譚。『二十世紀電氣目録』の秘密を巡り、登場人物たちが過去の後悔と向き合いながら、かつての夢と自分自身を取り戻していく＜再生＞の物語となっている。
【三添洋輔役 内山昂輝】
三添洋輔の声を担当いたします、内山昂輝です。彼はさまざまな表情を見せるキャラクターです。彼の気持ちの熱量や振れ幅を意識して、いろいろなアプローチでセリフを表現していきました。彼には複雑なドラマがあり、それが本作のメインストーリーとどのように絡んでくるのか注目していただきたいです。毎回太田監督をはじめ、スタッフの方々と丁寧にコミュニケーションをとって収録を進められたので精一杯頑張ることができたと思います。『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』の放送・配信をお楽しみに！
【坂本清六役 小野大輔】
これまで京都アニメーションさんから沢山の思い出をいただいて来ました。熱い思いも、強い信念も、優しい気持ちも。その大切な思いを未来へと継承していきたい。『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』は次の時代をみんなで創る物語です。ぜひ共に行きましょう。
【陸健吾役 武内駿輔】
陸健吾の声を担当します。武内駿輔です。本作がどんな内容か気になってらっしゃる方も多いかと思いますが、とにかく言えることは…最後までしっかり面白いアニメです！！安全保証付きアニメです！こんなにも、とにかく見てくださいと言う言葉しか出てこない作品も中々ありません。「電氣」という未来の可能性を追い求めて、様々な人間模様が動き出します。健吾くんはご覧の通り筋肉キャラですが、しっかりストーリーもありますよ！放送をお楽しみに！
【百川規子役 寿美菜子】
皆さま、こんにちは。百川規子を演じさせてもらいます、寿 美菜子です。規則の“規“に子供の“子“で「のりこ」と読みます。稲子の姉である規子は、姉として、時には母代わりとして、稲子の幸せを願い、凛々しく彼女を守ります。個人的には雨宮天ちゃんの姉になることができて嬉しいです。そして監督をはじめクリエイティブチームのパワーが強いこの作品から、刺激を越えて衝撃を受けまくっています。まさに私にとっても「この出会いは、電氣的」これからご覧いただく皆さまにも、たくさんの驚きに出会ってもらえますように。
■スタッフ情報
原作：「二十世紀電氣目録」結城 弘（KAエスマ文庫/京都アニメーション）
監督：太田稔
シリーズ構成：浦畑達彦
キャラクターデザイン・総作画監督：岡村公平
世界観設定：鈴木貴昭
音楽：湖東ひとみ
アニメーション制作：京都アニメーション
■キャスト
坂本喜八：内田雄馬
百川稲子：雨宮天
三添洋輔：内山昂輝
坂本清六：小野大輔
陸 健吾：武内駿輔
百川規子：寿美菜子