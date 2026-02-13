『未来のムスコ』無料配信開始 第2章突入前に“イッキ見”
俳優・志田未来が主演するTBS系火曜ドラマ『未来のムスコ』が、第6話から第2章へ突入するのにあわせ、民放公式テレビ配信サービス「TVer」で第1〜5話の無料配信が決まった。物語の節目を前に一挙視聴できる機会となり、視聴者の関心を集めそうだ。
【写真多数】豪華キャスト15人を紹介！志田未来、塩野瑛久、小瀧望、西野七瀬ら…
同作は、恋も仕事も夢も中途半端なアラサー女性・汐川未来（志田未来）の前に、未来の息子だと名乗る少年・汐川颯太（天野優）が現れるところから始まる物語である。2036年から来たという颯太は、未来と父親“まーくん”を仲直りさせるため行動をともにし、未来は戸惑いながら父親候補を探し始める。劇団座長の吉沢将生（塩野瑛久）、保育士の松岡優太（小瀧望）、後輩劇団員の矢野真（兵頭功海）らが候補として浮上し、未来は颯太との生活を通じて自身の過去や将来と向き合っていく姿が描かれてきた。
2月24日放送の第6話から物語は新章へ入り、“まーくん”の存在が現実味を帯び始める。一方で、目的達成が颯太との別れを意味する可能性も示され、展開は新たな局面に進む。第6話では真からの告白に戸惑う未来の心情や、颯太が未来へ帰る手がかりの兆し、さらには未来の俳優活動の転機などが交錯し、物語の軸がさらに動き出す。
■配信スケジュール
[TVer/TBS FREE]
2/14（土）10:00 から 2/24（火）22:56 にて 1〜5 話期間限定配信
[U-NEXT]
各話放送終了直後から最新話を配信
