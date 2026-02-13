14日『with MUSIC』出演アーティスト＆歌唱曲発表 Kis-My-Ft2初登場で15年の歴史を振り返る
14日放送の日本テレビ系『with MUSIC』（後10：00〜後10：54）出演アーティストと歌唱楽曲が発表となった。
【番組カット】わちゃわちゃと…楽しそうにトークをするKis-My-Ft2
デビュー15周年を迎えるKis-My-Ft2が、トークゲストとしてwith MUSIC初登場。男性アーティスト史上最速、4大ドームツアーで46万人を動員。煌びやかな活躍の裏にあるアイドルとは思えない苦労や下積み活動、15年の歴史をMCの有働由美子・松下洸平と共に一挙に振り返る。デビューライブの玉森の衣装に、スタジオ一同が大爆笑となる。スタジオでは代表曲「Everybody Go」と「SHE! HER! HER!」のSPメドレーと、最新曲「UNISON」を披露する。
歌唱アーティストには徳永英明、川上洋平[Alexandros]、SennaRin、ふみのが登場。今年の1月にメジャーデビュー40周年を迎えたシンガーソングライターの徳永が、初登場。カバー曲を収録した自身の最新アルバムから、中森明菜の名曲「飾りじゃないのよ涙は」を渾身のアレンジで披露する。
[Alexandros]ボーカル＆ギターの川上洋平と女性シンガーSennaRinが登場。映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の挿入歌「ENDROLL」をデュエットで披露する。BMSG×ちゃんみなが手がけたガールズグループオーディション「No No Girls」に参加し、ファイナリストに選出された、まっすぐで飾らない歌声と表現力で支持を集めるふみのが登場。ちゃんみなが書き下ろしたデビュー曲「favorite song」を歌唱する。
