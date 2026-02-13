タレントのミッツ・マングローブ（50）が13日、金曜MCを務めるTOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演。9日の同番組で月曜コメンテーターを務めるタレントのマツコ・デラックス（53）が首の緊急手術を受けて入院中であることを発表した件についてコメントした。

この日の番組内でマツコの手術＆入院について取り上げた際、番組MCの垣花正（54）から「ミッツさん、マツコさんから何か聞いてます？」と聞かれると「そんな週刊誌みたいなことを…」と顔をしかめたミッツ。

だが、お互いが売れっ子タレントになる前からマツコと親しい関係のミッツだけに「まあまあ」と制した垣花から「ミッツさんじゃないと…」と詳しい話を促された。

これにも「大騒ぎし過ぎですよ、マツコマツコマツコマツコって」とミッツ。「あの人、もう医学界が本当に首をかしげるほど謎なんですよ、肉体が」とし、「あの肉体を持ちながら血液がサラサラ」と以前からマツコ本人が健康体だと主張していることを改めて友人の立場から強調した。

金曜コメンテーターの中尾ミエ（79）が「首以外に悪いところないの？」と疑問を投げかけると、これにミッツは「ないんじゃないですかね」と断言。中尾も「へえ〜」と驚きつつも納得した。

マツコは昨年、腰を痛めたことがあったが、「そういうのもつながってますしね」とも語ったミッツ。「あれで52年だか53年生きてきたんだから、本当にね。地球に恩返ししてほしいですよね。だって酸素吸う量だって凄い。ねえ！」と笑いを誘った。

垣花が「心配し過ぎないでっていうね」とその意図を汲むと、ミッツも「そうそう。だってそもそも月曜日に電話されてたじゃない。なんかスタジオがボロいだのなんだのって。あれだけ手術のあともしゃべれるんだから」と語った。

マツコは9日に電話出演した際、復帰時期は未定としていたが、これについては「復帰未定でしょ、だって。医学界の謎だもん」となぜかささやき声のミッツ。「そもそもメス入れるんだって、手術台だって全部築地の市場から持って帰ってきて…。解体ショーですよ」とさらに笑わせた。

垣花も「確かにリアルに一回マツコさんに麻酔かける前に、何人でマツコさんを動かせるかの実験をやったって言ってましたよ」と続くと、「そうそう」とミッツ。「せーの！ってやらないと、今度お医者さんが腰いっちゃうから」と話した。

「（巨体で）麻酔効かないからもう殴って気絶させて」と盟友への愛ある悪乗りを続けるミッツは、ゲストのお笑いトリオ「ネプチューン」堀内健（56）から「じゃあ、世界の医学界に役に立ってるんだ」と言われると「立ってるんじゃないですか。人体の謎ですもんね、あれはね。みんなのぞきに来てたんじゃないですか？医大生とか」と想像していた。