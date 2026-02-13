¥È¥è¥¿Ï«ÁÈ¡¢½ÕÆ®¤ÎÍ×µá·èÄê¡¡°ì»þ¶â0.3¥«·îÊ¬¸º
¡¡¥È¥è¥¿¼«Æ°¼ÖÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤Ï13Æü¡¢2026Ç¯½ÕÆ®¤ÎÍ×µá¤ò·èÄê¤·¤¿¡£Ç¯´Ö°ì»þ¶â¤Ï²áµîºÇ¹â¤À¤Ã¤¿25Ç¯¤«¤é0.3¥«·îÊ¬¸º¤é¤·¤Æ7.3¥«·îÊ¬¤È¤·¤¿¡£ÊÆ´ØÀÇÀ¯ºö¤¬¶ÈÀÓ¤ò²¼²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤äÀßÈ÷Åê»ñ¤Ê¤É¤ÎÈñÍÑÁý²Ã¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¡£ÄÂ¾å¤²Í×µá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï25Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤¿¿å½à¤òÈó¸øÉ½¤È¤·¤¿¡£18Æü¤Ë·Ð±ÄÂ¦¤Ë¿½¤·Æþ¤ì¤ë¡£
¡¡¥È¥è¥¿Ï«ÁÈ¤Ï¶áÇ¯¡¢ÁÈ¹ç°÷Ê¿¶Ñ¤ÎÄÂ¾å¤²³Û¤äÄÂ¶â¤òÄì¾å¤²¤¹¤ë¥Ù¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¡Ê¥Ù¥¢¡ËÁêÅöÊ¬¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¿å½à¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢º£²ó¤â°ú¤·Ñ¤¤¤À¡£Àµ¼Ò°÷¤ÎÄÂ¶â¤Ï¿¦¼ï¤ä¿¦°Ì¤´¤È¤ÎÄÂ¾å¤²³Û¤ò¼¨¤¹Êý¼°¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·î³Û8590¡Á2Ëü1580±ß¡£