先月、高岡市の中心街で住宅など9棟を焼いた火事では、動物愛護団体がネコを保護していた施設も被害にあいました。保護ネコ20匹が死に、生き残ったネコたちも避難先での暮らしが整っていません。支援の動きを中島記者がお伝えします。



「にゃ～」



愛らしい表情のネコたち。高岡市のNPO法人「ピース・アニマルズ・ホーム」が運営する施設です。





火事で避難を余儀なくされた27匹のネコが暮らしています。先月11日、高岡市の中心街、片原横町の住宅密集地で発生した火事では9棟が焼けました。この中には、飼い主のいないネコを保護して飼育していた施設もありました。ピース・アニマルズ・ホーム 五箇昌幸理事「朝ちょうど世話をしに施設に向かっていた時に、消防車の音が聞こえてきて、現場に着いた時にはもう規制線が引かれていて入れない状態でした」この火事で、60匹いた保護ネコのうち、施設の3階にいた20匹が犠牲となりました。そのほかのネコも助け出せたのは火が消えてからでした。2階にいて生きのびたネコは、今いる施設に避難したほか、ボランティアに一時預かりを引き受けてもらうなどしています。担当者「最初はすごくおびえていたり、すごく興奮して鳴いたりもしたのですけど、今はとりあえずは落ち着いたかなという感じです」しかし、これまで使っていたケージやタオル、ペットフードなどは水をかぶるなどして使えなくなり、避難した直後は最小限の物資しかない状況でした。施設を運営する「ピース・アニマルズ・ホーム」がホームページなどで支援を呼びかけたところ、全国からフードや防寒用品などが寄せられています。火事から1か月。支援金もおよそ300万円が集まり、飼育環境は少しずつ改善されています。一方で、強いストレスから体調を崩すネコも出ています。「落ち着いたとは言っても、例えば食べる量が前より減っていたりとか、前はもっと活発に、ケージを上げたら外に出て走り回っていたようなネコでも、なかなか出てこなくなったりとか、引き続き注意してケアしていきたいなと思います」今の施設には逃げ出すのを防ぐ設備がなく、パネルなどで対応しているほか、十分な運動スペースも確保できていません。ネコのストレス軽減のために引き続き環境を整えたいと話します。「できるだけゆとりのあるスペースを作って、運動もさせてやりたいですし、前の環境かそれ以上に良い環境を作っていきたいと思います」今月22日には、ネコを譲り受けたいと願う人への譲渡会が行われる予定です。火事で大変な思いをしたネコたちが、少しでも早く安心できる暮らしを取り戻せるように。支援の輪が広がっています。被災したネコたちへの支援については、ピース・アニマルズ・ホームのホームページやSNSで案内しています。