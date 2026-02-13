演歌歌手の三山ひろし（45）、市川由紀乃（50）が13日、大阪・新歌舞伎座で「三山ひろし特別公演 市川由紀乃特別公演 松竹新喜劇参加」（28日まで）の初日を迎えた。

今回は初の試みとして、公演ごとに芝居とショーの内容が変わる交互上演となっており、第1部の芝居では松竹新喜劇の「紺屋と高尾」「幽霊東下り」を交互上演、第2部の「ひろしと由紀乃のスペシャルショー〜歌の力 ふたたび〜」では観客のリクエストに応じて曲を替え、「大瀧詠一の世界」と「小椋佳の世界」を交互に歌い語る。初日の第1部は「紺屋と高尾」、第2部は「大瀧詠一の世界」が披露され、三山のギター演奏で市川が「夢で逢えたら」などの名曲を歌い上げた。

初日を終え、市川が「三山ひろし座長が引っ張ってくださり、こうしてご一緒させていただいて本当に幸せでございます」と話すと、三山は「由紀乃さんの花魁（おいらん）姿、ご覧になりましたでしょう。きれいやわぁ。2メートル以上ありますよね。あの衣装、重いんですよ。聞いたところによると、衣装だけで20キロ以上、かつらも10キロ以上あるんですよ。病み上がりにする仕事じゃないですよ」。24年に卵巣がんの手術を行った市川の体調を気遣いながら「2人で頑張っていますので、ぜひまたいらしてください」と客席に呼びかけていた。