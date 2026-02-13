ある寒い日、絶対にコタツから出たくないけど水は飲みたい。そんな柴犬さんがとったあまりにも怠惰な行動は…！？思わず笑ってしまうワンコの姿は反響を集め、投稿には「気持ちわかりすぎるｗｗ」「かわいいなぁ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：寒い日『絶対にコタツ布団から出たくない』と意地になる犬→あまりにも怠惰な『水分補給の様子』】

コタツに入ったまま水をチャプチャプ…！？

TikTokアカウント「mametaakun」に投稿されたのは、あまりにもやる気がなさすぎる柴犬「まめ太」くんのお姿。

ある寒い日のこと、コタツにもぐったまま動こうとしないまめ太くん。お顔だけちょこんと出してぬくぬくと温まっていたそう。するとそのままの体勢でチャプチャプ…と水を飲み始めたといいます。ツッコミどころ満載の省エネスタイルにはむしろ感心してしまうほど…！

ぐうたらっぷりが可愛い♡

『あ～美味しかった』とばかりにしっかり水分補給をした後は、そのままお手手をペロペロ。一切動かないまま毛づくろいまでする怠惰っぷり。これが人間だと文句の一つも言いたくなるものですが、ワンコだと「かわいい」で済まされてしまうのはなぜでしょう…。

見られていることにやっと気が付いたのか、まめ太くんは『なにか？』とばかりに緩い視線を向けてきたそう。コタツという魔力に抗えなかった、潔いまでのぐうたらっぷりにはむしろ拍手を送りたくなります。

まめ太くんのぬくぬく平和すぎる姿は、多くの人に笑顔と最高の癒しを届けたのでした。

この投稿には「こたつ柴？」「怠惰ワンコLOVE♡」「起きてるだけ偉い！」などのコメントが寄せられています。春が待ち遠しいまめ太くんなのでした♡

コタツLOVE！なまめ太くん

寒いのがなにより苦手なまめ太くん、冬の定位置はもっぱらコタツだといいます。この日も、クッションを上手に使い、お顔と前足を外に出しながらぐっすり…。全身を入れないあたりが、コタツマスターといったところでしょうか。

飼い主さんが近づいてみると、一瞬ピクッと反応するもののすぐに夢の中へ。さらに近寄るとなんと白目をむいて眠っていたそう。こんなに熟睡されては起こすことなどできそうもありませんね。

寒いの嫌い！眠るの大好き♪そんなまめ太くんの日常は、TikTokアカウント「mametaakun」からチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「mametaakun」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております