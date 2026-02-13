お散歩に出かけるために準備万端で玄関待機していたミニチュアダックスフンドさん。ドアを開けると外は真っ白な雪景色で…。寒さに気付いた瞬間の行動が話題になっているのです。

ツッコミが殺到したまさかの光景は記事執筆時点で440万回を超えて表示されており、8.9万件のいいね、多くの反響が寄せられることとなりました。

【動画：散歩に行こうとした犬→玄関を出ると『雪』が降っていて…数秒後に見せた『可愛い結末』】

散歩に行こうとした犬→雪が降っていることに気付いた瞬間…

Xアカウント『@miraizun』に投稿されたのは、ミニチュアダックスフンド「みらい」くんのお姿。飼い主さんと一緒にお散歩へ出かけるため、準備万端で玄関待機されていたそう。

ハーネスをきちんと装着し、飼い主さんを見上げるお姿はあまりにもあざとく愛くるしいものだったといいます。

まさかの結末に大反響

いざ、お散歩へ出発するためにドアを開けるとそこには、みらいくんにとっては予想外だった景色が…。この日は雪が降り積もり、辺りは一面真っ白な雪景色だったのだそう。

片足だけ、一歩だけ…歩みを進めたみらいくんは辺りをゆっくりと見回し始めたといいます。ほんの数秒ドアを開けただけで、みらいくんの頭の上には雪が…。

約10秒ほど、その場で立ち尽くしたみらいくんが選んだのはまさかの『帰宅する』という選択だった模様。

『こりゃ無理ですわ…』なんて声が聞こえてきそうな、まさかの結末は多くの人々をクスッと笑顔にすることとなったのでした。

ちなみにこの後、抱っこ紐でお散歩を楽しんだのだとか。一面の雪景色に思わずテンションが上がってしまったという飼い主さんに対して、みらいくんは「犬は喜び庭駆け回り」とはいかなかったようです。

この投稿には「一歩も出ないのねｗ」「もはや外を確認しただけになっとるｗ」「犬は喜び、庭駆け回…らない！！」「これ寒いわ、雪やわあかんわって。」「んー。今日はいいや…って感じですねｗｗ」など多くのコメントが寄せられています。

ユーモア溢れる甘えん坊な男の子の日常

2022年1月4日生まれのみらいくんは、ユーモア溢れるとっても甘えん坊な男の子。飼い主さんがテレビを観ていることも許せず、視界を遮ってしまうことも日常茶飯事なのだとか。

ご家族に溺愛されながらのびのびと幸せに暮らすみらいくんのお姿は、日々ミニチュアダックスフンドの魅力や、たくさんの笑顔を届けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@miraizun」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。