ギャル曽根もリピ確！“旨辛がクセになる”話題のカップ麺「麺がとにかく美味しい」

ギャル曽根さんが、自身のYouTubeチャンネルにて『【ドンキホーテ】ギャル曽根のおすすめ商品紹介！43品爆買い！』という動画を公開。【ドン・キホーテ】で購入したさまざまな商品を紹介してくれました！今回は、ギャル曽根さんがリピ確定した、話題の“カップ麺”をピックアップ♪

ギャル曽根さんが「これがさ、めちゃくちゃ美味しいってネットで見て。売ってたから買ってみた」「美味しいらしいの」と取り出した商品がこちら！

◼︎麺ピー 麻辣味

iSDG（医食同源） / 中華房 麺ピー（麻辣味）税込289円（公式サイトへ）

本場中国を旅した気分になれるという“ガチ中華”な一品！

中国国内では日常的に親しまれている、中国の麵料理の一種である「面皮（メンピ）」を日本人好みに合わせて改良。

すすりやすくしっかり味の絡む適度な太麺とつるつるもちもちの食感が特徴で、旨辛な麻辣味は、シビれるピリ辛感が癖になるカップ麺です。

◼︎辛いけど美味しい！

ギャル曽根さんは、話題の商品について「1個食べて美味しかった用にもう1個買っといた。2個しか売ってなかった。もう最後の2個！」とコメント。

そして、出来上がった商品を食べると、「美味しい！」「春雨みたいな麺。辛っ！」と目を見開いて驚き。

スタッフさんも「めっちゃ美味しいんだけど、これ！」「味付け超いいね」と絶賛し、ギャル曽根さんは「麺がとにかく美味しい。モチモチ」「これ買おう！」とリピ確定されていました♪

■動画もチェック

動画内では、こちらの他にも、ギャル曽根さんが【ドン・キホーテ】で購入したさまざまな商品を公開！ぜひチェックしてみてくださいね。