今シーズン、アーセナルからハンブルガーSVへレンタル移籍をしているMFファビオ・ビエイラ（25）はドイツで充実のシーズンを過ごしている。



同選手は2022年夏にポルトからアーセナルへ移籍を果たしたが、怪我の影響などもあり、ミケル・アルテタのチームでは定位置を確保できず。昨シーズンは古巣ポルトへ1シーズンのレンタル移籍を果たしていた。



ポルトで公式戦42試合に出場し5ゴール6アシストを記録したビエイラは今シーズン、ブンデスリーガのハンブルガーSVへ貸し出されており、ここまでは公式戦17試合で2ゴール5アシストを記録。17試合中14試合でスタメンと充実したシーズンを送っている。





そんなビエイラとアーセナルの現行契約は2027年6月までとなっており、今夏には残り1年を迎える。アーセナルに戻っても居場所はないため、今夏も移籍先を探す可能性もあるなか、ビエイラは独『Bild』にてハンブルガーSVへの完全移籍を希望するコメントを残した。「ハンブルクに残ることも選択肢の一つだ。クラブには買い取りオプションもある。もしクラブがそれを行使するなら、私はハンブルクにいてブンデスリーガでプレイすることをこれからも楽しみ続けられる」「でも、これは私がコントロールできないことだ。夏に何が起こるか見てみよう。今シーズンの終わりに何が起きるかは、まだわからない。今はハンブルガーに集中しているが、原則としてアーセナルとの契約は2027年まで残っており、それを尊重する」「今はハンブルクにいて、良いシーズンを送ることに100％集中している。居心地が良く、ここにいられて幸せだ」 私の責任はラウテ（ハンブルク）のためにすべてを捧げることだ」英『THE Sun』によると、現在のビエイラの契約には約1750万ポンド（約36億円）の買取オプションが付帯しているという。アーセナルでは苦戦したビエイラだが、夏にハンブルガーSVへ完全移籍するのか注目だ。