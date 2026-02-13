ルベン・アモリムからマイケル・キャリック暫定体制に変わって以降、マンチェスター・ユナイテッドは4勝1分と明らかに調子を上げてる。



今までの苦戦が嘘だったかのように選手たちも躍動しているなか、コビー・メイヌー、ルーク・ショー、ハリー・マグワイアのパフォーマンスはイングランド代表指揮官トーマス・トゥヘルの目にも留まった模様。



ネーションズリーグの抽選会に参加した際にユナイテッドで復活したメイヌーについて聞かれたトゥヘルは、ショーとマグワイアとともに3月に控えるウルグアイ代表と日本代表との親善試合で招集する可能性があることを示唆した。





「間違いなく、再び候補に返り咲いただろう。まず第一に、彼がピッチに戻ってきてくれたことが本当に嬉しい。彼は本当に素晴らしい才能の持ち主だからね。イングランド代表として既にトーナメントを最初から最後までプレイした経験もあるので、彼は復帰した。ルーク・ショーとハリー（マグワイア）も同様だよ」「突然候補に浮上した選手もいる。マンチェスター・ユナイテッドは現在4バックを採用し、異なるスタイルでプレイしている。これは我々の現在のチーム構造に合わせやすい。良い競争になっているよ」（英『Sky Sports』より）現在のイングランド代表はメンバーに選ばれることが至難の業であり、各ポジションに複数人のスターがいるが、好調なユナイテッドで高いパフォーマンスを見せるメイヌー、ショー、マグワイアも開幕迫るW杯のメンバー争いに復帰したようだ。ユナイテッドの今の勢いが続けば、代表復帰も現実的なものとなるが、トゥヘルが再び注目し始めたメイヌー、ショー、マグワイアは3月シリーズに呼ばれるか、楽しみだ。