今月７日、車１６台が絡む事故が発生した村山市のトンネルで事故の原因などを調べる現場点検が行われました。

事故はトンネルの長さや時間帯が要因になったとみられます。

村山市の東北中央自動車道・村山トンネルでは今月７日午後２時ごろに車１６台が絡む事故が発生しました。

このトンネルではこのほかにも今年に入り７件の交通事故が起きていて、きょう県警と国土交通省が行った点検は事故の要因などを探ることが目的です。

藤井響樹アナウンサー「トンネルの出入り口には水分を含んだ氷が残っていますが、多重事故当日はトンネルの内部までこちらの氷が張り巡らされていたそう」

事故の原因は路面凍結による車のスリップだとみられています。

事故のあった村山トンネルは全長が短く、カーブは緩やかで傾斜も少ない道です。そして、事故が起きた今月７日の午後２時ごろ、あたりは晴れていました。

一見、事故は起きにくいように見えますが、これらのことがスリップの要因になっていました。

■タイヤが水を運び...

国土交通省 尾花沢国道維持出張所 笹金剛 出張所長「トンネルに入る前に濡れた路面をタイヤが水を含んだまま（車が）トンネルの中に入っていって、トンネルの中は冷えているので路面全体をタイヤの水が凍らせてしまった」

晴れていたことで、トンネル前の道が濡れていたこと。トンネルの長さが３９６メートルと短いためタイヤが水を運びトンネル中央まで凍結していたこと。

緩やかなカーブのため高速走行のままでハンドルを切ることにつながること。

こうした要因が重なり事故は起きたとみられます。

山形県警本部 交通部高速道路交通警察隊 新庄分駐隊 山口幸治 隊長「晴れの日は道路が乾燥しているという認識をして運転しているかと思うが「凍っている場所があるかもしれない」を意識していただき安全な速度・急ブレーキ・急ハンドルなどの急激な操作を避ける運転をお願いします」

今後も雪の降る日が見込まれる中、道路環境に一層注意した運転が必要です。