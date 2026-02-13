土曜は各地で洗濯日和！ただこのまま春に突入とならず･･･【これからの天気(2月13日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
14日(土)は、お出かけにはうってつけの天気になりそうです。
◆警報・注意報
現在、広い範囲に濃霧注意報、積雪の多い地域にナダレ注意報が発表されています。
◆2月14日(土)の天気
・上越地方
朝から日差しがたっぷり届くでしょう。
昼前後は多少雲の広がるところがありますが、天気の崩れはなさそうです。
最高気温は11℃前後の予想です。
・中越地方
晴れる時間が長くなりますが、午前中は濃い霧の出るところがあるでしょう。
最高気温は、各地10℃前後まで上がる見込みです。
雪解けによるナダレに十分注意ください。
・長岡市と三条市周辺
朝から青空が広がるでしょう。
雲がかかる時間もありますが、雨を降らせるものではなさそうです。
最高気温は、各地11℃の予想です。
・下越：新潟市周辺と佐渡
日差しがたっぷりで、過ごしやすい陽気になるでしょう。
最高気温は12℃くらいまで上がるところが多く、佐渡市は4月上旬並みになりそうです。
・下越：村上市から聖籠町
ときおり雲が広がる程度で、穏やかに晴れるでしょう。
最高気温は9～12℃の予想で、日中は日差しが暖かく感じられそうです。
◆風と波
佐渡では、はじめ西よりの風がやや強いでしょう。
波の高さは、上・中越ではじめ1.5m、下越・佐渡ではじめ2mの予想です。
◆週間予報
15日(日)の日中は、日差しが届いてサクラが咲く頃の暖かさになるでしょう。
ただ天気は下り坂で、夜は雨が降りそうです。
16日(月)は寒気が流れ込み、午前を中心に所々で雪が降るでしょう。
◆14日(土)の北信越の天気
周辺各地も、おおむね晴れる見込みです。
朝晩は所々で氷点下の冷えこみとなりますが、最高気温は13℃前後まで上がるところが多いでしょう。
14日(土)は、夜にかけて広く晴れそうです。洗濯や布団干しなど日差しを有効にお使いください。
