これからの気象情報です。

14日(土)は、お出かけにはうってつけの天気になりそうです。



◆警報・注意報

現在、広い範囲に濃霧注意報、積雪の多い地域にナダレ注意報が発表されています。



◆2月14日(土)の天気

・上越地方

朝から日差しがたっぷり届くでしょう。

昼前後は多少雲の広がるところがありますが、天気の崩れはなさそうです。

最高気温は11℃前後の予想です。



・中越地方

晴れる時間が長くなりますが、午前中は濃い霧の出るところがあるでしょう。

最高気温は、各地10℃前後まで上がる見込みです。

雪解けによるナダレに十分注意ください。



・長岡市と三条市周辺

朝から青空が広がるでしょう。

雲がかかる時間もありますが、雨を降らせるものではなさそうです。

最高気温は、各地11℃の予想です。



・下越：新潟市周辺と佐渡

日差しがたっぷりで、過ごしやすい陽気になるでしょう。

最高気温は12℃くらいまで上がるところが多く、佐渡市は4月上旬並みになりそうです。



・下越：村上市から聖籠町

ときおり雲が広がる程度で、穏やかに晴れるでしょう。

最高気温は9～12℃の予想で、日中は日差しが暖かく感じられそうです。



◆風と波

佐渡では、はじめ西よりの風がやや強いでしょう。

波の高さは、上・中越ではじめ1.5m、下越・佐渡ではじめ2mの予想です。



◆週間予報

15日(日)の日中は、日差しが届いてサクラが咲く頃の暖かさになるでしょう。

ただ天気は下り坂で、夜は雨が降りそうです。

16日(月)は寒気が流れ込み、午前を中心に所々で雪が降るでしょう。



◆14日(土)の北信越の天気

周辺各地も、おおむね晴れる見込みです。

朝晩は所々で氷点下の冷えこみとなりますが、最高気温は13℃前後まで上がるところが多いでしょう。



14日(土)は、夜にかけて広く晴れそうです。洗濯や布団干しなど日差しを有効にお使いください。