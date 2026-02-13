「格好良さ、増し増し」キャンプイン直前 ドジャース・山本由伸の人柄にじみ出る“漢字8文字Tシャツ”にファン注目「オーマイガー！」
山本のメジャー3年目の挑戦の行方も注目となりそうだ(C)Getty Images
世界一3連覇を狙うドジャースは現地時間2月13日にキャンプイン。選手は続々とアリゾナ州グレンデールのキャンプ地に集まり始めている。
【写真】格好良すぎ！と注目されている実際の山本のTシャツ姿
そんな中、昨年WSで圧巻の投球を見せた山本由伸のキャンプ地入りの姿をドジャース公式インスタグラムが配信、注目されている。
黒字のTシャツにはしっかりと「家族仲間義理＝人情」のデザイン文字が印字されている。
山本といえばファッションにも独自のこだわりがあることで知られる。そのセンスも米ファンから注目されているが、今回の「8文字Tシャツ」にはファンも驚愕。「オーマイガー、何が起きたの？」「格好良さ増し増し」「人柄がにじみ出ている」と反響を呼んでいる。
山本といえば、多忙なオフにも日本に帰り、オリックス時代の仲間と旧交を温めている姿が伝えられている。
圧巻のパフォーマンスで話題となったWSでも完投勝利から中1日となった第3戦でもチームが延長18回に突入する中、ブルペン行きを志願、肩を作った男気も感動を呼んだ経緯がある。
そんな山本の人柄を体現するかのようなTシャツ、今春は3月のWBC、シーズンに入ってからはチームの世界一3連覇とフル回転となる。再びの躍動した姿を楽しみにしたいところだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
