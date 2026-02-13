J1¤Ï¼¯Åç¤Î¡È¼é¸î¿À¡ÉÁáÀîÍ§´ð¤¬ÆÀÉ¼ºÇ¾å°Ì¤Ë¡ª¡Ä17Ç¯¤Ö¤ê³«ºÅJ¥ê¡¼¥°¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ÎÅêÉ¼Â®Êó¤¬È¯É½
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï13Æü¡¢¡ÖJ¥ê¡¼¥°¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼DAZN¥«¥Ã¥×¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÁª¼ê¤ª¤è¤Ó´ÆÆÄ¤òÁª¤Ö¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼ÅêÉ¼¤ÎÂ®Êó·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡6·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡ØMUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¡Ù¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖJ¥ê¡¼¥°¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼DAZN¥«¥Ã¥×¡×¤Ï¡¢¡È½©½ÕÀ©¡É°Ü¹Ô¤Ë¸þ¤±¤¿ÆÃÊÌ¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤¢¤¿¤ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢J1¡¦J2¡¦J3¤ÎÁ´60¥¯¥é¥Ö¤«¤éÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤¬½¸·ë¡£ÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥°É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Î6¤Ä¤ÎÃÏ°è¥°¥ë¡¼¥×¤´¤È¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤¿¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¤¬¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÊý¼°¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ë¡£J¥ê¡¼¥°¤Ë¤ª¤±¤ë¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤Î³«ºÅ¤Ï2009Ç¯°ÊÍè17Ç¯¤Ö¤ê¤À¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼ÅêÉ¼¤ÏÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤¬³«Ëë¤·¤¿6Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¡£9Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¤Î4Æü´Ö¤Î½¸·×·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢J1¤Ç¤Ïºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÎJ¥ê¡¼¥°ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡ÊMVP¡Ë¤Ëµ±¤¤¤¿ÁáÀîÍ§´ð¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë¤¬ÆÀÉ¼ºÇ¾å°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥ÉEAST¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÁáÀî¤òÉ®Æ¬¤ËÎëÌÚÍ¥Ëá¡¢¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ¡¢¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¡¢¹ÓÌÚÎËÂÀÏº¤È¤¤¤Ã¤¿¼¯ÅçÀª¤¬¾å°Ì¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢´ÆÆÄÉôÌç¤Ç¤âµ´ÌÚÃ£´ÆÆÄ¤¬1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢J1¤ÎWEST¤Ç¤Ï¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤ÎÂçÇ÷·É²ð¤¬1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2°Ì°Ê²¼¤Ë¤Ï±§º´Èþµ®»Ë¡¢ÃæÃ«¿ÊÇ·²ð¡Ê¤È¤â¤Ë¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡Ë¡¢¹áÀî¿¿»Ê¡Ê¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¡Ë¡¢ÂçÇ÷Í¦Ìé¡Ê¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡Ë¡¢¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¡ÊµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¡Ë¤é¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Ãæ´Ö·ë²Ì¤Ï3·î²¼½Ü¡¢ºÇ½ª·ë²Ì¤Ï5·î²¼½Ü¤ËÈ¯É½Í½Äê¤À¡£
¡¡Â®Êó·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
◼︎Áª¼êÆÀÉ¼¾å°Ì10°Ì
¢§EAST
1°Ì¡¡ÁáÀîÍ§´ð¡ÊGK¡¿¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë
2°Ì¡¡ÎëÌÚÍ¥Ëá¡ÊFW¡¿¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë
3°Ì¡¡¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ¡ÊDF¡¿¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë
4°Ì¡¡°ËÆ£Ã£ºÈ¡ÊFW¡¿Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë
5°Ì¡¡¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¡ÊFW¡¿¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë
6°Ì¡¡ºÙÃ«¿¿Âç¡ÊFW¡¿Çð¥ì¥¤¥½¥ë¡Ë
7°Ì¡¡¹ÓÌÚÎËÂÀÏº¡ÊMF¡¿¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë
8°Ì¡¡º´Æ£Î¶Ç·²ð¡ÊMF¡¿FCÅìµþ¡Ë
9°Ì¡¡¾®Åçµü²ð¡ÊGK¡¿Çð¥ì¥¤¥½¥ë¡Ë
10°Ì¡¡¸Å²ìÂÀÍÛ¡ÊDF¡¿Çð¥ì¥¤¥½¥ë¡Ë
¢¦WEST
1°Ì¡¡ÂçÇ÷·É²ð¡ÊGK¡¿¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡Ë
2°Ì¡¡±§º´Èþµ®»Ë¡ÊMF¡¿¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡Ë
3°Ì¡¡ÃæÃ«¿ÊÇ·²ð¡ÊDF¡¿¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡Ë
4°Ì¡¡¹áÀî¿¿»Ê¡ÊMF¡¿¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¡Ë
5°Ì¡¡ÂçÇ÷Í¦Ìé¡ÊFW¡¿¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡Ë
6°Ì¡¡¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¡ÊFW¡¿µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¡Ë
7°Ì¡¡°ð³À¾Í¡ÊMF¡¿Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡Ë
8°Ì¡¡ÎëÌÚ¾ÏÅÍ¡ÊFW¡¿¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡Ë
9°Ì¡¡Á°ÀîÂãÌé¡ÊGK¡¿¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡Ë
10°Ì¡¡Æ£°æÍÛÌé¡ÊDF¡¿Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡Ë
◼︎´ÆÆÄÊÌÆÀÉ¼¾å°Ì3°Ì
¢§EAST
1°Ì¡¡µ´ÌÚÃ£¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë
2°Ì¡¡¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¡ÊÇð¥ì¥¤¥½¥ë¡Ë
3°Ì¡¡ÂçÅç½¨É×¡Ê²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡Ë
¢¦WEST
1°Ì¡¡¥ß¥Ï¥¤¥í¡¦¥Ú¥È¥í¥ô¥£¥Ã¥Á¡ÊÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡Ë
2°Ì¡¡¥¤¥§¥ó¥¹¡¦¥¦¥£¥Ã¥·¥ó¥°¡Ê¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡Ë
3°Ì¡¡úÄµ®ºÛ¡ÊµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¡Ë
◼︎¥¯¥é¥ÖÊÌÆÀÉ¼¾å°Ì3°Ì
¢§EAST
1°Ì¡¡¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º
2°Ì¡¡Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì
3°Ì¡¡²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹
¢¦WEST
1°Ì¡¡¥¬¥ó¥ÐÂçºå
2°Ì¡¡¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç
3°Ì¡¡¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í
◼︎Áª¼êÆÀÉ¼¾å°Ì10°Ì
¢§EAST¡ÝA
1°Ì¡¡ÅÄÃæ¥Ñ¥¦¥í½ß°ì¡ÊFW¡¿ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¡Ë
2°Ì¡¡ÅÚµïÀ»¿¿¡ÊMF¡¿¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¡Ë
3°Ì¡¡ÎÓ¾´ÍÎ¡ÊGK¡¿¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¡Ë
4°Ì¡¡¥Ç¥£¥µ¥í»¸¥·¥ë¥ô¥¡¡¼¥Î¡ÊFW¡¿¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¡Ë
5°Ì¡¡ÝæÅÄÎ¼¿¿¡ÊMF¡¿¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¡Ë
6°Ì¡¡¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Ò¥å¥ï¡¼¥É¡¦¥Ù¥ë¡ÊGK¡¿¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¡Ë
7°Ì¡¡³ùÅÄÂçÌ´¡ÊMF¡¿¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¡Ë
8°Ì¡¡¿ûÅÄ¿¿·¼¡ÊDF¡¿¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¡Ë
9°Ì¡¡µÜºê¹ã¡ÊFW¡¿¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¡Ë
10°Ì¡¡°æ¾å»í²»¡ÊDF¡¿¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¡Ë
¢§EAST¡ÝB
1°Ì¡¡¿ùËÜ·òÍ¦¡ÊFW¡¿RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡Ë
2°Ì¡¡»°±ºÃÎÎÉ¡ÊFW¡¿Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¡Ë
3°Ì¡¡ÀîÅç±Ê»Ì¡ÊGK¡¿¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡Ë
4°Ì¡¡´Ø¸ý³®¿´¡ÊDF¡¿RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡Ë
5°Ì¡¡³Ñ¹·»ÖÏº¡ÊMF¡¿¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡Ë
6°Ì¡¡ÀôÉ¢Ü¿¡ÊMF¡¿RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡Ë
7°Ì¡¡¾®Åç´´ÉÒ¡ÊMF¡¿RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡Ë
8°Ì¡¡³Þ¸¶¹·»Ë¡ÊGK¡¿RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡Ë
9°Ì¡¡¥È¥à¡¦¥°¥í¡¼¥Ð¡¼¡ÊGK¡¿RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡Ë
10°Ì¡¡À¾Ìî¾©ÂÀ¡ÊDF¡¿ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¡Ë
¢¦WEST¡ÝA
1°Ì¡¡Æ£¸¶ÁÕºÈ¡ÊMF¡¿¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¡Ë
2°Ì¡¡¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥â¥é¥¨¥¹¡ÊFW¡¿¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¡Ë
3°Ì¡¡çÕÌÚæÆ¡ÊDF¡¿¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¡Ë
4°Ì¡¡¥Ð¥¦¥Þ¥ó¡ÊGK¡¿¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¡Ë
5°Ì¡¡ÅÄÂåÎ°²æ¡ÊGK¡¿¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¡Ë
6°Ì¡¡±üÂ¼¿Î¡ÊMF¡¿¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¡Ë
7°Ì¡¡µµÅÄÊâÌ´¡ÊMF¡¿¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¡Ë
8°Ì¡¡¼ã·îÂçÏÂ¡ÊFW¡¿¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¡Ë
9°Ì¡¡¾®ÌîÍµÆó¡ÊFW¡¿¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¡Ë
10°Ì¡¡»³ÅÄÆà±û¡ÊDF¡¿ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¡Ë
¢¦WEST¡ÝB
1°Ì¡¡Àô¿¹ÎÃÂÀ¡ÊGK¡¿¥µ¥¬¥óÄ»À´¡Ë
2°Ì¡¡À¾ß··òÂÀ¡ÊMF¡¿¥µ¥¬¥óÄ»À´¡Ë
3°Ì¡¡±öÉÍÎË¡ÊFW¡¿¥µ¥¬¥óÄ»À´¡Ë
4°Ì¡¡À¶Éð¹°»Ì¡ÊMF¡¿ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¡Ë
5°Ì¡¡üâ¶¶Âç¸ç¡ÊMF¡¿¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£¡Ë
6°Ì¡¡µÈÅÄ¿¿ÆáÅÍ¡ÊDF¡¿ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¡Ë
7°Ì¡¡¥à¥ó¡¦¥¥ç¥ó¥´¥ó¡ÊGK¡¿ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¡Ë
8°Ì¡¡²ÏÂ¼·Ä¿Í¡ÊFW¡¿¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¡Ë
9°Ì¡¡ÎëÌÚÂçÃÚ¡ÊFW¡¿¥µ¥¬¥óÄ»À´¡Ë
10°Ì¡¡¥Ú¥ì¥¤¥é¡ÊDF¡¿ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¡Ë
◼︎´ÆÆÄÊÌÆÀÉ¼¾å°Ì3°Ì
¢§EAST¡ÝA
1°Ì¡¡²£Æâ¾¼Å¸¡Ê¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¡Ë
2°Ì¡¡¿¹»³²ÂÏº¡Ê¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¡Ë
3°Ì¡¡Ä¹ß·Å°¡Ê¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¡Ë
¢§EAST¡ÝB
1°Ì¡¡ËêÌîÃÒ¾Ï¡ÊÆ£»ÞMYFC¡Ë
2°Ì¡¡µÜÂôÍªÀ¸¡ÊRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡Ë
3°Ì¡¡ÀÐùõ¿®¹°¡Ê¾¾ËÜ»³²íFC¡Ë
¢¦WEST¡ÝA
1°Ì¡¡Á¥±ÛÍ¥Â¢¡Ê¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¡Ë
2°Ì¡¡°ÂÃ£Î¼¡Ê¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¡Ë
3°Ì¡¡ÂçÌÚÉð¡Ê°¦É²FC¡Ë
¢¦WEST¡ÝB
1°Ì¡¡¾®µÆ¾¼Íº¡Ê¥µ¥¬¥óÄ»À´¡Ë
2°Ì¡¡»ÍÊýÅÄ½¤Ê¿¡ÊÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¡Ë
3°Ì¡¡ÁýËÜ¹ÀÊ¿¡Ê¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£¡Ë
◼︎¥¯¥é¥ÖÊÌÆÀÉ¼¾å°Ì3°Ì
¢§EAST¡ÝA
1°Ì¡¡¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ
2°Ì¡¡¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á
3°Ì¡¡¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì
¢§EAST¡ÝB
1°Ì¡¡RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã
2°Ì¡¡¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ
3°Ì¡¡ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ
¢¦WEST¡ÝA
1°Ì¡¡¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã
2°Ì¡¡¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³
3°Ì¡¡ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹
¢¦WEST¡ÝB
1°Ì¡¡¥µ¥¬¥óÄ»À´
2°Ì¡¡ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿
3°Ì¡¡¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£
¡¡6·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡ØMUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¡Ù¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖJ¥ê¡¼¥°¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼DAZN¥«¥Ã¥×¡×¤Ï¡¢¡È½©½ÕÀ©¡É°Ü¹Ô¤Ë¸þ¤±¤¿ÆÃÊÌ¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤¢¤¿¤ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢J1¡¦J2¡¦J3¤ÎÁ´60¥¯¥é¥Ö¤«¤éÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤¬½¸·ë¡£ÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥°É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Î6¤Ä¤ÎÃÏ°è¥°¥ë¡¼¥×¤´¤È¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤¿¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¤¬¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÊý¼°¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ë¡£J¥ê¡¼¥°¤Ë¤ª¤±¤ë¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤Î³«ºÅ¤Ï2009Ç¯°ÊÍè17Ç¯¤Ö¤ê¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢J1¤ÎWEST¤Ç¤Ï¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤ÎÂçÇ÷·É²ð¤¬1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2°Ì°Ê²¼¤Ë¤Ï±§º´Èþµ®»Ë¡¢ÃæÃ«¿ÊÇ·²ð¡Ê¤È¤â¤Ë¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡Ë¡¢¹áÀî¿¿»Ê¡Ê¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¡Ë¡¢ÂçÇ÷Í¦Ìé¡Ê¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡Ë¡¢¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¡ÊµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¡Ë¤é¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Ãæ´Ö·ë²Ì¤Ï3·î²¼½Ü¡¢ºÇ½ª·ë²Ì¤Ï5·î²¼½Ü¤ËÈ¯É½Í½Äê¤À¡£
¡¡Â®Êó·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
J1Â®Êó·ë²Ì
◼︎Áª¼êÆÀÉ¼¾å°Ì10°Ì
¢§EAST
1°Ì¡¡ÁáÀîÍ§´ð¡ÊGK¡¿¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë
2°Ì¡¡ÎëÌÚÍ¥Ëá¡ÊFW¡¿¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë
3°Ì¡¡¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ¡ÊDF¡¿¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë
4°Ì¡¡°ËÆ£Ã£ºÈ¡ÊFW¡¿Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë
5°Ì¡¡¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¡ÊFW¡¿¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë
6°Ì¡¡ºÙÃ«¿¿Âç¡ÊFW¡¿Çð¥ì¥¤¥½¥ë¡Ë
7°Ì¡¡¹ÓÌÚÎËÂÀÏº¡ÊMF¡¿¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë
8°Ì¡¡º´Æ£Î¶Ç·²ð¡ÊMF¡¿FCÅìµþ¡Ë
9°Ì¡¡¾®Åçµü²ð¡ÊGK¡¿Çð¥ì¥¤¥½¥ë¡Ë
10°Ì¡¡¸Å²ìÂÀÍÛ¡ÊDF¡¿Çð¥ì¥¤¥½¥ë¡Ë
¢¦WEST
1°Ì¡¡ÂçÇ÷·É²ð¡ÊGK¡¿¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡Ë
2°Ì¡¡±§º´Èþµ®»Ë¡ÊMF¡¿¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡Ë
3°Ì¡¡ÃæÃ«¿ÊÇ·²ð¡ÊDF¡¿¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡Ë
4°Ì¡¡¹áÀî¿¿»Ê¡ÊMF¡¿¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¡Ë
5°Ì¡¡ÂçÇ÷Í¦Ìé¡ÊFW¡¿¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡Ë
6°Ì¡¡¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¡ÊFW¡¿µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¡Ë
7°Ì¡¡°ð³À¾Í¡ÊMF¡¿Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡Ë
8°Ì¡¡ÎëÌÚ¾ÏÅÍ¡ÊFW¡¿¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡Ë
9°Ì¡¡Á°ÀîÂãÌé¡ÊGK¡¿¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡Ë
10°Ì¡¡Æ£°æÍÛÌé¡ÊDF¡¿Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡Ë
◼︎´ÆÆÄÊÌÆÀÉ¼¾å°Ì3°Ì
¢§EAST
1°Ì¡¡µ´ÌÚÃ£¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë
2°Ì¡¡¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¡ÊÇð¥ì¥¤¥½¥ë¡Ë
3°Ì¡¡ÂçÅç½¨É×¡Ê²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡Ë
¢¦WEST
1°Ì¡¡¥ß¥Ï¥¤¥í¡¦¥Ú¥È¥í¥ô¥£¥Ã¥Á¡ÊÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡Ë
2°Ì¡¡¥¤¥§¥ó¥¹¡¦¥¦¥£¥Ã¥·¥ó¥°¡Ê¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡Ë
3°Ì¡¡úÄµ®ºÛ¡ÊµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¡Ë
◼︎¥¯¥é¥ÖÊÌÆÀÉ¼¾å°Ì3°Ì
¢§EAST
1°Ì¡¡¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º
2°Ì¡¡Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì
3°Ì¡¡²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹
¢¦WEST
1°Ì¡¡¥¬¥ó¥ÐÂçºå
2°Ì¡¡¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç
3°Ì¡¡¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í
J2¡¦J3Â®Êó·ë²Ì
◼︎Áª¼êÆÀÉ¼¾å°Ì10°Ì
¢§EAST¡ÝA
1°Ì¡¡ÅÄÃæ¥Ñ¥¦¥í½ß°ì¡ÊFW¡¿ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¡Ë
2°Ì¡¡ÅÚµïÀ»¿¿¡ÊMF¡¿¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¡Ë
3°Ì¡¡ÎÓ¾´ÍÎ¡ÊGK¡¿¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¡Ë
4°Ì¡¡¥Ç¥£¥µ¥í»¸¥·¥ë¥ô¥¡¡¼¥Î¡ÊFW¡¿¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¡Ë
5°Ì¡¡ÝæÅÄÎ¼¿¿¡ÊMF¡¿¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¡Ë
6°Ì¡¡¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Ò¥å¥ï¡¼¥É¡¦¥Ù¥ë¡ÊGK¡¿¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¡Ë
7°Ì¡¡³ùÅÄÂçÌ´¡ÊMF¡¿¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¡Ë
8°Ì¡¡¿ûÅÄ¿¿·¼¡ÊDF¡¿¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¡Ë
9°Ì¡¡µÜºê¹ã¡ÊFW¡¿¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¡Ë
10°Ì¡¡°æ¾å»í²»¡ÊDF¡¿¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¡Ë
¢§EAST¡ÝB
1°Ì¡¡¿ùËÜ·òÍ¦¡ÊFW¡¿RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡Ë
2°Ì¡¡»°±ºÃÎÎÉ¡ÊFW¡¿Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¡Ë
3°Ì¡¡ÀîÅç±Ê»Ì¡ÊGK¡¿¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡Ë
4°Ì¡¡´Ø¸ý³®¿´¡ÊDF¡¿RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡Ë
5°Ì¡¡³Ñ¹·»ÖÏº¡ÊMF¡¿¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡Ë
6°Ì¡¡ÀôÉ¢Ü¿¡ÊMF¡¿RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡Ë
7°Ì¡¡¾®Åç´´ÉÒ¡ÊMF¡¿RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡Ë
8°Ì¡¡³Þ¸¶¹·»Ë¡ÊGK¡¿RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡Ë
9°Ì¡¡¥È¥à¡¦¥°¥í¡¼¥Ð¡¼¡ÊGK¡¿RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡Ë
10°Ì¡¡À¾Ìî¾©ÂÀ¡ÊDF¡¿ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¡Ë
¢¦WEST¡ÝA
1°Ì¡¡Æ£¸¶ÁÕºÈ¡ÊMF¡¿¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¡Ë
2°Ì¡¡¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥â¥é¥¨¥¹¡ÊFW¡¿¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¡Ë
3°Ì¡¡çÕÌÚæÆ¡ÊDF¡¿¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¡Ë
4°Ì¡¡¥Ð¥¦¥Þ¥ó¡ÊGK¡¿¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¡Ë
5°Ì¡¡ÅÄÂåÎ°²æ¡ÊGK¡¿¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¡Ë
6°Ì¡¡±üÂ¼¿Î¡ÊMF¡¿¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¡Ë
7°Ì¡¡µµÅÄÊâÌ´¡ÊMF¡¿¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¡Ë
8°Ì¡¡¼ã·îÂçÏÂ¡ÊFW¡¿¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¡Ë
9°Ì¡¡¾®ÌîÍµÆó¡ÊFW¡¿¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¡Ë
10°Ì¡¡»³ÅÄÆà±û¡ÊDF¡¿ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¡Ë
¢¦WEST¡ÝB
1°Ì¡¡Àô¿¹ÎÃÂÀ¡ÊGK¡¿¥µ¥¬¥óÄ»À´¡Ë
2°Ì¡¡À¾ß··òÂÀ¡ÊMF¡¿¥µ¥¬¥óÄ»À´¡Ë
3°Ì¡¡±öÉÍÎË¡ÊFW¡¿¥µ¥¬¥óÄ»À´¡Ë
4°Ì¡¡À¶Éð¹°»Ì¡ÊMF¡¿ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¡Ë
5°Ì¡¡üâ¶¶Âç¸ç¡ÊMF¡¿¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£¡Ë
6°Ì¡¡µÈÅÄ¿¿ÆáÅÍ¡ÊDF¡¿ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¡Ë
7°Ì¡¡¥à¥ó¡¦¥¥ç¥ó¥´¥ó¡ÊGK¡¿ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¡Ë
8°Ì¡¡²ÏÂ¼·Ä¿Í¡ÊFW¡¿¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¡Ë
9°Ì¡¡ÎëÌÚÂçÃÚ¡ÊFW¡¿¥µ¥¬¥óÄ»À´¡Ë
10°Ì¡¡¥Ú¥ì¥¤¥é¡ÊDF¡¿ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¡Ë
◼︎´ÆÆÄÊÌÆÀÉ¼¾å°Ì3°Ì
¢§EAST¡ÝA
1°Ì¡¡²£Æâ¾¼Å¸¡Ê¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¡Ë
2°Ì¡¡¿¹»³²ÂÏº¡Ê¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¡Ë
3°Ì¡¡Ä¹ß·Å°¡Ê¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¡Ë
¢§EAST¡ÝB
1°Ì¡¡ËêÌîÃÒ¾Ï¡ÊÆ£»ÞMYFC¡Ë
2°Ì¡¡µÜÂôÍªÀ¸¡ÊRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡Ë
3°Ì¡¡ÀÐùõ¿®¹°¡Ê¾¾ËÜ»³²íFC¡Ë
¢¦WEST¡ÝA
1°Ì¡¡Á¥±ÛÍ¥Â¢¡Ê¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¡Ë
2°Ì¡¡°ÂÃ£Î¼¡Ê¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¡Ë
3°Ì¡¡ÂçÌÚÉð¡Ê°¦É²FC¡Ë
¢¦WEST¡ÝB
1°Ì¡¡¾®µÆ¾¼Íº¡Ê¥µ¥¬¥óÄ»À´¡Ë
2°Ì¡¡»ÍÊýÅÄ½¤Ê¿¡ÊÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¡Ë
3°Ì¡¡ÁýËÜ¹ÀÊ¿¡Ê¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£¡Ë
◼︎¥¯¥é¥ÖÊÌÆÀÉ¼¾å°Ì3°Ì
¢§EAST¡ÝA
1°Ì¡¡¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ
2°Ì¡¡¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á
3°Ì¡¡¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì
¢§EAST¡ÝB
1°Ì¡¡RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã
2°Ì¡¡¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ
3°Ì¡¡ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ
¢¦WEST¡ÝA
1°Ì¡¡¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã
2°Ì¡¡¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³
3°Ì¡¡ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹
¢¦WEST¡ÝB
1°Ì¡¡¥µ¥¬¥óÄ»À´
2°Ì¡¡ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿
3°Ì¡¡¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£