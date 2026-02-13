ミラノ・コルティナ冬季オリンピックのフィギュアスケートで、ポーランド選手団が持つギョーザのような形の白いぬいぐるみが国内外のＳＮＳで「かわいい」と話題を呼んでいる。

これは「ピエロギ」というポーランド料理をかたどったものらしい。誰が作ったのか、どんな料理なのか……。駐日ポーランド大使館に聞いてみた。（デジタル編集部）

フィギュア団体のキスアンドクライで、採点を待つ選手団が持っていた白いぬいぐるみ。半月にひだがついた餃子のような形に、つぶらな黒い瞳が輝く。Ｘ（旧ツイッター）でも「かわいい」「売ってくれないかな」といった投稿が寄せられ、そのあどけない形に注目が集まった。

代表的なポーランド料理「ピエロギ」をモチーフにしたものという指摘もあり、「万博のポーランド館のカフェでいただいたけど、食べやすくておいしかった」という投稿もあった。

多彩な具もある家庭料理、障害者の工房に注文が殺到

話題のピエロギはどんな料理か。駐日ポーランド大使館の直属組織、ポーランド広報文化センターのヨアンナ・バラノフスカ副所長が答えてくれた。

バラノフスカ副所長によると、ギョーザより少し小麦粉の皮が厚く、モチモチとした食感。定番の「キャベツとキノコ」のほか、豚肉、チーズなど様々な具の種類があるのが特徴で、イチゴやブルーベリーなどの果物を包む甘いピエロギもあるという。バラノフスカ副所長は「自宅で母と作る定番の家庭料理。塩味、甘い、酸っぱいと様々な味わいで作れるので、毎日食べられて退屈しない」と太鼓判を押す。

ポーランド選手団が持つぬいぐるみは、ポーランドで障がい者が働く小さな工房で作られたもので、選手が持ち込んだものという。工房には反響を受けて注文が殺到しているとのことだが、バラノフスカ副所長は「とてもかわいいので、今の反響は驚いていない」とニンマリ。今回の話題をきっかけに、ピエロギ以外にもポーランド料理をアピールしていきたいと意気込んでいた。

フィギュアスケートのポーランド代表は、男子フリーに出場する予定で、ピエロギのぬいぐるみが再び会場に登場するかも注目だ。