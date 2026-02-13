アーティスト・Ｍａｔｔが現在の体重を公表し、スタジオが騒然となった。

１２日放送のＴＢＳ系「櫻井・有吉ＴＨＥ夜会」（木曜・午後１０時）にゲストとして登場。「家の不用品をお宝に変える！」とのテーマで、自宅に眠るヴィトンの服やバッグなどを出張査定。計１８点で１８４万９５００円という高額に。ロケのＶＴＲには父の桑田真澄氏も現れ、親子仲良しぶりを披露した。

Ｍａｔｔが「実は、去年の９月にダイエットしたんですけど、１か月半ぐらいで２０キロ落としたんですよ」と明かすと、ＶＴＲを見ていたスタジオの有吉弘行らは「えー！」「２０キロ！？」と仰天。

さらに「運動と漢方とエステと食事制限。８２キロから６２キロ」と説明し、「ウエストとかいろいろ変わったので、ユニクロすごい好きになっちゃって。あんまりお金かけない」とトップス、ベルト、パンツをユニクロでそろえたと語った。

スタジオでは白ジャケットと黒パンツのモノトーンコーデ。ほかの出演者と並び、無加工でも小顔が際立っていた。ＳＮＳでは「確かにやせた」「Ｍａｔｔがユニクロ着てるとＧＵＣＣＩに見えるｗ」「シンプルな物を着用するとご本人が引き立つよね」との声も。身長１８３センチのＭａｔｔは最近、ダイエットに成功したことや、スタイル抜群のユニクロコーデが話題となっていた。