中丸雄一「あと5時間話せた」NEWS増田貴久＆KEY TO LIT猪狩蒼弥との食事会報告 3ショットに「お兄ちゃん感強い」「ガリさん嬉しそう」の声
【モデルプレス＝2026/02/13】元KAT-TUNの中丸雄一が11日、自身のInstagramを更新。NEWSの増田貴久、KEY TO LIT（キテレツ）の猪狩蒼弥との食事会を報告した。
【写真】元KAT-TUN、NEWS＆KEY TO LITメンバーと食事会満喫
中丸は「まっすー猪狩飯会の様子。あと5時間話せた」と添えて、増田、猪狩とのオフショットを投稿した。猪狩は2025年10月まで放送されていたMBSラジオ「増田貴久・中丸雄一のますまるらじお」で度々名前が挙げられており、以前出演した読売テレビ・日本テレビ系「ダウンタウンDX」（毎週木曜よる10時〜）では猪狩と増田が仲睦まじい先輩後輩トークを披露。また、嵐の二宮和也率いるYouTubeチャンネル「よにのちゃんねる」では、中丸が猪狩を自腹で温泉旅行に連れて行くなどしていた。
この投稿には「ガリさん（猪狩）嬉しそうで可愛い」「仲良いの伝わる」「両サイドのお兄ちゃん感強い」「神メンツ」「ますまるがり最高」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元KAT-TUN、NEWS＆KEY TO LITメンバーと食事会満喫
◆中丸雄一・増田貴久・猪狩蒼弥で食事会
中丸は「まっすー猪狩飯会の様子。あと5時間話せた」と添えて、増田、猪狩とのオフショットを投稿した。猪狩は2025年10月まで放送されていたMBSラジオ「増田貴久・中丸雄一のますまるらじお」で度々名前が挙げられており、以前出演した読売テレビ・日本テレビ系「ダウンタウンDX」（毎週木曜よる10時〜）では猪狩と増田が仲睦まじい先輩後輩トークを披露。また、嵐の二宮和也率いるYouTubeチャンネル「よにのちゃんねる」では、中丸が猪狩を自腹で温泉旅行に連れて行くなどしていた。
◆中丸雄一・増田貴久・猪狩蒼弥のオフショットに反響
この投稿には「ガリさん（猪狩）嬉しそうで可愛い」「仲良いの伝わる」「両サイドのお兄ちゃん感強い」「神メンツ」「ますまるがり最高」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】