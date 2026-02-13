映画「スター・ウォーズ エピソード4／新たなる希望」より「ハン・ソロ」の1/4スケール可動フィギュアが2027年3月発売
ホットトイズは、可動式フィギュア「『スター・ウォーズ エピソード4／新たなる希望』1/4スケールフィギュア ハン・ソロ」を2027年3月に発売する。価格は80,000円。
同社の1/4スケール可動式フィギュア「クオーター・スケール」シリーズに、「スター・ウォーズ エピソード4／新たなる希望」より、名優ハリソン・フォードさんが演じるハン・ソロが登場。
雇われ海賊にして密輸船の船長であるハン・ソロは、自惚れ屋で自信過剰気味なコレリア人。銀河の辺境宙域を根城にし、相棒であるチューバッカとともに行動している。腕利きのパイロットであり、サバックというカードゲームで宇宙船「ミレニアム・ファルコン」を手に入れたことが、人生の転機となった。またガンファイターとしても、勇名を馳せている。惑星タトゥイーンのモス・アイズリーの酒場にて、ジェダイ騎士のオビ＝ワン・ケノービ、そしてルーク・スカイウォーカーと出会うことで、反乱同盟軍に加わることになるのだった。
本製品は、ハン・ソロを、大迫力の全高約46cm、30箇所以上が可動する、ハイエンドフィギュアとして立体化。演じるハリソン・フォードさんの肖像権をクリアしたヘッドは、眼球可動ギミックを搭載。自由な視線変更によって、まるで生きているかのような存在感を醸し出す。
また、皮膚の質感や皺などを再現すべく、一つひとつハンドペイントによる塗装が施され、ブラウンの髪は精密な造形で表現されている。黒のベスト、Vネックシャツ、コレリアン・ブラッドストライプがあしらわれたパンツ、本革製のベルトやブーツといったコスチュームは、質感やディテールにこだわり抜き、細部に至るまで精巧な仕上がり。ボディは、より忠実にハン・ソロならではのポーズを再現することが可能だ。
武器として、ベルトについたホルスターに収納できるDL-44ブラスター・ピストルが付属。アクセサリーとして、ベルトに装着可能なドロイド・コーラーが付いてくる。さらに、ストームトルーパーのユーティリティ・ベルトとE-11ブラスター・ライフルが付属。装備することでデス・スター内でのシーンを再現できる。素手やグローブを装着した状態、前腕付きのものなど、豊富な差し替え用ハンドパーツを併せて使用すれば、さまざまなシチュエーションを演出可能だ。台座は、ミレニアム・ファルコンをテーマにした特別仕様となっている。
製品スペック
メーカー：ホットトイズ
シリーズ番号：QS#026
スケール：1/4スケール
サイズ：高さ約46cm
可動ポイント：30箇所
パッケージ：クローズドボックス
生産情報：初回限定生産
流通方法：一般販売
製品種別：ハイエンド1/4スケール可動式フィギュア
付属品（武器）：DL-44ブラスター・ピストル、E-11ブラスター・ライフル
付属品（アクセサリー）：ドロイド・コーラー、ストームトルーパーのユーティリティ・ベルト、差し替え用ハンドパーツ（×5）、前腕付き差し替え用ハンドパーツ（×6）、特製台座
スペシャル機能：眼球可動ギミック
発売元・販売元：ホットトイズジャパン
バーコード番号：4570191995516
(C) & TM Lucasfilm Ltd.
Prototype shown, final product appearance and colors may vary.
For sale in Japan only.
画像は試作品のため実際の製品と異なる場合があります。
簡単な組み立て作業を必要とする場合があります。
対象年齢は15歳以上。
本製品の販売は日本国内に限ります。