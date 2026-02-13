【「スター・ウォーズ エピソード4／新たなる希望」1/4スケールフィギュア ハン・ソロ】 2027年3月 発売予定 価格：80,000円

ホットトイズは、可動式フィギュア「『スター・ウォーズ エピソード4／新たなる希望』1/4スケールフィギュア ハン・ソロ」を2027年3月に発売する。価格は80,000円。

同社の1/4スケール可動式フィギュア「クオーター・スケール」シリーズに、「スター・ウォーズ エピソード4／新たなる希望」より、名優ハリソン・フォードさんが演じるハン・ソロが登場。

雇われ海賊にして密輸船の船長であるハン・ソロは、自惚れ屋で自信過剰気味なコレリア人。銀河の辺境宙域を根城にし、相棒であるチューバッカとともに行動している。腕利きのパイロットであり、サバックというカードゲームで宇宙船「ミレニアム・ファルコン」を手に入れたことが、人生の転機となった。またガンファイターとしても、勇名を馳せている。惑星タトゥイーンのモス・アイズリーの酒場にて、ジェダイ騎士のオビ＝ワン・ケノービ、そしてルーク・スカイウォーカーと出会うことで、反乱同盟軍に加わることになるのだった。

本製品は、ハン・ソロを、大迫力の全高約46cm、30箇所以上が可動する、ハイエンドフィギュアとして立体化。演じるハリソン・フォードさんの肖像権をクリアしたヘッドは、眼球可動ギミックを搭載。自由な視線変更によって、まるで生きているかのような存在感を醸し出す。

また、皮膚の質感や皺などを再現すべく、一つひとつハンドペイントによる塗装が施され、ブラウンの髪は精密な造形で表現されている。黒のベスト、Vネックシャツ、コレリアン・ブラッドストライプがあしらわれたパンツ、本革製のベルトやブーツといったコスチュームは、質感やディテールにこだわり抜き、細部に至るまで精巧な仕上がり。ボディは、より忠実にハン・ソロならではのポーズを再現することが可能だ。

武器として、ベルトについたホルスターに収納できるDL-44ブラスター・ピストルが付属。アクセサリーとして、ベルトに装着可能なドロイド・コーラーが付いてくる。さらに、ストームトルーパーのユーティリティ・ベルトとE-11ブラスター・ライフルが付属。装備することでデス・スター内でのシーンを再現できる。素手やグローブを装着した状態、前腕付きのものなど、豊富な差し替え用ハンドパーツを併せて使用すれば、さまざまなシチュエーションを演出可能だ。台座は、ミレニアム・ファルコンをテーマにした特別仕様となっている。

製品スペック

メーカー：ホットトイズ

シリーズ番号：QS#026

スケール：1/4スケール

サイズ：高さ約46cm

可動ポイント：30箇所

パッケージ：クローズドボックス

生産情報：初回限定生産

流通方法：一般販売

製品種別：ハイエンド1/4スケール可動式フィギュア

付属品（武器）：DL-44ブラスター・ピストル、E-11ブラスター・ライフル

付属品（アクセサリー）：ドロイド・コーラー、ストームトルーパーのユーティリティ・ベルト、差し替え用ハンドパーツ（×5）、前腕付き差し替え用ハンドパーツ（×6）、特製台座

スペシャル機能：眼球可動ギミック

発売元・販売元：ホットトイズジャパン

バーコード番号：4570191995516

(C) & TM Lucasfilm Ltd.

Prototype shown, final product appearance and colors may vary.

For sale in Japan only.

画像は試作品のため実際の製品と異なる場合があります。

簡単な組み立て作業を必要とする場合があります。

対象年齢は15歳以上。

本製品の販売は日本国内に限ります。