佐賀県唐津市の「虹の松原」で2019年7月、走行中の車が、折れた松の木と衝突し、11歳の男の子が死亡しました。この事故の責任をめぐり行政を相手取った裁判で、男の子の母親が13日、初めて証言台に立ちました。母親は「ずさんさから大切な息子の命を奪われ、やりきれない気持ちでいっぱい」と涙ながらに語りました。

■母・明日香さん

「ふふふふふ。」

■川粼辿皇（てんこう）くん（当時11）

「こっちのほうが食べやすい。」

■明日香さん

「ママと食べ方、一緒。」





川粼辿皇くん。11歳の男の子の命が突然失われたのは、今から6年半前のことでした。

佐賀県唐津市にある、国の特別名勝「虹の松原」。100万本のクロマツの景色は、地元の宝として大切に守り継がれてきました。

この松原を通る県道で2019年7月、松の木が折れて走行中の軽乗用車に衝突。助手席に乗っていた辿皇くんが命を落としました。車を運転していたのは、母親の明日香さんでした。

■明日香さん

「隣を見たら息子の胸の上に大きな木が載っていて、声をかけたけれど返事もなくて。」



松の枝が、辿皇くんの胸を貫いていました。

これは、事故の前に撮影された現場の写真です。



道路側にせり出した幹が、反対車線まで覆っています。実はこの木、以前から危険性が指摘されていたのです。

なぜ、そのまま残っていたのか。真相を明らかにするため、母親の明日香さんは損害賠償を求める訴えを起こしました。



■明日香さん

「たった一本の木でも、人の命を奪ってしまう危険性があるということ。認識を持ってほしいと思っています。」

遺族が相手取ったのは、松原の管理に携わる国・佐賀県・唐津市の三者です。



「虹の松原」は国有林のため、国が所有しています。



一方、松原を通る県道や、その周辺で危険な木の伐採など安全管理を行うのは佐賀県の役割です。



ただ、伐採を許可するかどうかは唐津市が決めることになっています。

これは、2012年に佐賀県が唐津市に提出した文書です。そこには、県道沿いの26本の木について伐採の許可を求める記載がありました。



『道路上空を横断するような松が多数存在し、将来重大な事故が発生する恐れがある。』

重大な事故を引き起こす恐れのある26本の木。その中に、辿皇くんに突き刺さった松も含まれていました。



佐賀県によりますと、この時、唐津市は伐採を許可しなかったといいます。



佐賀県の文書には、唐津市の担当者の言葉として「安全面同様に景観も重要である」との記録があり、伐採に慎重な姿勢がうかがえました。



■明日香さん

「なんでそのときに切ってなかったんだろうとか、遡って考えればきりがないですが、悔しいです。」

裁判では、国も佐賀県も唐津市も、請求の棄却を求めています。



さらに、事故がどのように起きたのかについても主張は対立しています。



遺族側は、走行中に上から松の木が落ちてきたとし、車の壊れ方からも明らかだとしています。

これに対し行政側は、木はすでに道路に落ちていて、そこに車が突っ込んだ、つまり運転していた明日香さんの前方不注意が事故の原因だと主張しているのです。

裁判が始まって3年半以上が経過した2月13日。



命を落とした辿皇くんの母・明日香さんが初めて証言台に立ち、事故は前方不注意によるものではないことを訴えました。



■弁護士

『松の木はどこから来たと感じましたか。』

■明日香さん

『上から落ちてきたと感じました』

■弁護士

『なぜそのように思ったのですか。』

■明日香さん

『大きな音と同時に体勢を低くするように前かがみになったということ。大きい音とともに車が止まったこと。ボンネットの上に木が載っていたということから、そう感じました。』



行政側に対しては、涙ながらにこう述べました。



■明日香さん

『私は、ずっと危険と言われていた木を切っていない行政のずさんさが招いた事故だと思うので、許すことはないと思う。ずさんさから大切な息子の命を奪われて、やりきれない気持ちでいっぱいです。』

この日の審理を終え、母親の明日香さんは改めて再発防止を訴えました。



■明日香さん

「管理するのに携わる人は、木を管理する＝人の命が関わっている気持ちで、仕事に取り組んでほしいと思います。」