【コトブキヤコレクション2026】 開催日時 2月13日：13時～19時 2月14日：12時～19時 2月15日：12時～16時30分 会場：秋葉原UDXギャラリー（秋葉原UDX 4階） 入場料：無料

　コトブキヤは、ゲーム「アーマード・コア」シリーズの新作プラモデル情報を公開した。

　今回、アーマード・コア特有のゲームシステムである武器やパーツの組み替えをプラモデルにも導入したV.I.シリーズで「ARMORED CORE LAST RAVEN」より「クレスト CR-C06U5 ファシネイター最終戦 Ver.」のプラモデル商品化が決定した。

　また、「クレスト CR-C90U3」をはじめとしたV.I.シリーズプラモデルの再生産も決定。復刻商品ラインナップも公開された。

　武器やパーツの組み替えに加え、さらにサイズアップしたV.I.O.S.シリーズから「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」より「RaD CC-2000 ORBITER LOADER 4」のプラモデル商品化が決定した。また、商品化検討中だった「RaD CC-2000 ORBITER NIGHTFALL」のプラモデル商品化も決定した。

(C)FromSoftware,Inc.All rights reserved.
(C) Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)FromSoftware， Inc. All rights reserved.