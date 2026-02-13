コトブキヤ、「アーマード・コア」プラモデル情報を公開！ V.I.シリーズ「クレスト CR-C06U5 ファシネイター最終戦 Ver.」がプラモデル商品化決定【#コトコレ】V.I.O.S.シリーズ「RaD CC-2000 ORBITER LOADER 4」の商品化も発表
コトブキヤは、ゲーム「アーマード・コア」シリーズの新作プラモデル情報を公開した。
今回、アーマード・コア特有のゲームシステムである武器やパーツの組み替えをプラモデルにも導入したV.I.シリーズで「ARMORED CORE LAST RAVEN」より「クレスト CR-C06U5 ファシネイター最終戦 Ver.」のプラモデル商品化が決定した。
また、「クレスト CR-C90U3」をはじめとしたV.I.シリーズプラモデルの再生産も決定。復刻商品ラインナップも公開された。
武器やパーツの組み替えに加え、さらにサイズアップしたV.I.O.S.シリーズから「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」より「RaD CC-2000 ORBITER LOADER 4」のプラモデル商品化が決定した。また、商品化検討中だった「RaD CC-2000 ORBITER NIGHTFALL」のプラモデル商品化も決定した。
【V.I.シリーズ商品化発表！】- コトブキヤ_プラモデル総合 (@kotobukiya_p) February 13, 2026
「ARMORED CORE LAST RAVEN」より「クレスト CR-C06U5 ファシネイター最終戦 Ver.」がプラモデル商品化決定！！
続報にご期待ください。#ARMOREDCORE #アーマード・コア #コトコレ #コトブキヤコレクション pic.twitter.com/mPnEFp2t4X
【V.I.シリーズ情報解禁！】- コトブキヤ_プラモデル総合 (@kotobukiya_p) February 13, 2026
V.I.シリーズ“怒涛の”再生産ラインナップがついに公開！！
乞うご期待ください！#ARMOREDCORE #アーマード・コア #コトコレ #コトブキヤコレクション pic.twitter.com/1J96OSadGN
【V.I.O.S.シリーズ商品化発表！】- コトブキヤ_プラモデル総合 (@kotobukiya_p) February 13, 2026
「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」より「RaD CC-2000 ORBITER LOADER 4」のプラモデル商品化が決定！
続報をお待ちください！#ARMOREDCORE #アーマード・コア #コトコレ #コトブキヤコレクション pic.twitter.com/lcIREk8qRH
【V.I.O.S.シリーズ商品化発表！】- コトブキヤ_プラモデル総合 (@kotobukiya_p) February 13, 2026
「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」より「RaD CC-2000 ORBITER NIGHTFALL」のプラモデル商品化が決定！
続報をお待ちください！#ARMOREDCORE #アーマード・コア #コトコレ #コトブキヤコレクション pic.twitter.com/3Qg0LO1G2O
(C)FromSoftware,Inc.All rights reserved.
(C) Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)FromSoftware， Inc. All rights reserved.