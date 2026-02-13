34歳で余命宣告を受けたYouTuberのミミポポが11日、自身のアメブロを更新。先日の大量の鼻血による救急搬送を経て、懸念されていた血液検査の結果が驚くべき数値であったことを報告した。

【映像】丸刈りにした姿＆止血後のミミポポ

2月1日、鼻血が止まらなくなり救急搬送されていたことを明かしたミミポポ。この日は「こないだの検査結果報告！」と書き出し「昨日は、なんや体が重だるく重くゆっくり安静にしてまして。今日はやっと整ってきたー！」と、その後の経過を報告した。

続けて「今回の大量出血でヘモグロビンは7台になっているの確実で！下手したら6台に入っててもおかしくないな…って言うレベルの貧血症状が出ててん」と、血液検査の数値を懸念していたことを説明。「そんなこんなの血液検査の結果は…ヘモグロビン8.7です！」と、数値が回復していることを明かした。

そして「体感的に絶対良くなっているって言う確信はあったけど、まさかここまで短期間で回復してるとは！自分でも驚き＆喜びでびっくりでした!!」と喜びの心境をつづった。

続く投稿では、「肝臓の数値が…前回AST：116が今回62!!!前回ALT：72が今回30!!!」と、肝臓の検査結果も報告。「めちゃくちゃ一気に下がってますね！これまたなんかしました?!」と、医者に驚かれるほどの数値になっていたことを明かした。

最後に「今日は早めに休んで明日に備えようと思います」「いつも温かな応援 感謝感謝です！」とつづり、ブログを締めくくった。