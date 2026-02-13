¸ÍÄÍÍ¥ÅÍ¤ÈÊ¿ÌîÎ®²Â¤òÈÄ¤Ç»Ù¤¨¤ë¡¡¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆ±³ØÇ¯¥é¥¤¥Ð¥ë
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÃË»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤Î¸ÍÄÍÍ¥ÅÍ¡Ê24¡Ë¤ÈÊ¿ÌîÎ®²Â¡Ê23¡Ë¤òÂ¸µ¤Ç»Ù¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢Æ±³ØÇ¯¤Ç¾¯Ç¯´ü¤«¤é¶¥¤¤¹ç¤Ã¤¿¸µÁª¼ê¤Î¸ýÀ£ÊÝÍê±û¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤À¡£2Ç¯Á°¤Ë¸½Ìò¤òÂà¤¡¢º£¤Ï2¿Í¤ÎÈÄ¤Å¤¯¤ê¤òÃ´¤¦¡£¼«¿È¤ÏÎ©¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂçÉñÂæ¡£Æ±³ØÇ¯¤Î¤«¤Ä¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï¡Ö·ë²Ì¤ò¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡¡½Ð²ñ¤¤¤Ï¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤Îº¢¡£¡Ö¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î´¶³Ð¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤Î³ê¤ê¤ò°ì½ï¤Ë¸¦µæ¤·¡¢±ÇÁü¤ò»£¤ê¹ç¤Ã¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡¸ÍÄÍ¤Ï18Ç¯Ê¿¾»¤È22Ç¯ËÌµþ¡¢Ê¿ÌîÎ®¤ÏËÌµþ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£¸ýÀ£ÊÝ¤µ¤ó¤â¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¸ÞÎØ¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö2¿Í¤ò±þ±ç¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡£¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¡¡24Ç¯3·î¤Þ¤Ç¸½Ìò¤òÂ³¤±¡¢¡Ö¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Ç¯·î¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍÑÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤ËÆþ¼Ò¤·ÈÄ¤Î³«È¯¤Ë·È¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»ÈÍÑ´¶¤ò2¿Í¤«¤éÊ¹¤¼è¤ê¡¢¼«¿È¤¬Áª¼ê»þÂå¤ËÇÝ¤Ã¤¿»ëÅÀ¤ÇÄ´À°¤ò½Å¤Í¤ë¡£
¡¡¡Ö·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤â½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤âËÍ¤¬¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡£¸ýÀ£ÊÝ¤µ¤ó¤ÎÌÜÉ¸¤Ï2¿Í¤ÈÆ±¤¸¤¯ÄºÅÀ¤À¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë