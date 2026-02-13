バレンタインデーのあす14日（土）は、穏やかに晴れる所が多く、行楽日和となりそうです。前線に近い九州は午後から雨が降り出すでしょう。また、週末は各地で気温が上がる予想です。最高気温は西・東日本を中心に4月並みで、コートがいらないくらいの暖かさになりそうです。

■あす14日（土）の全国天気

広く晴れて、お出かけ日和になるでしょう。わずかながら花粉が飛び始めている地域がありますので、そろそろ本格的な対策を始めてもいいかもしれません。また、九州は昼過ぎから次第に雨が降り出す予想です。山口県でも一部、雨の降る所がありそうです。

■あす14日（土）の予想最低気温

北海道は各地で氷点下の冷え込みになるでしょう。東北〜九州も各地で5℃を下回りそうです。

■あす14日（土）の予想最高気温

関東から西は15℃前後まで上がる所が多いでしょう。仙台も13℃まで上がり、4月上旬並みになりそうです。

■土日は春の暖かさ 融雪災害に一層の注意を

きょう13日（金）よりあす14日（土）、あさって15日（日）と各地で気温が上がる予想です。15日（日）は東京や福岡で18℃、鹿児島は20℃と、4月上旬並みになるでしょう。積雪の多い地域では雪解けが進みますので、落雪やなだれに、より一層の注意が必要です。

■来週は再び寒気が南下

16日（月）以降は、再び北から冷たい空気が流れ込む予想です。東京の最高気温は17日（火）に10℃、真冬の寒さが戻ってきそうです。気温のアップダウンが激しくなるため、体調管理には十分にお気をつけください。

■あす14日（土）の各地の予想最高気温

札幌 ：4℃ 釧路 ：0℃

青森 ：9℃ 盛岡 ：9℃

仙台 ：13℃ 新潟 ：12℃

長野 ：12℃ 金沢 ：13℃

名古屋：15℃ 東京 ：14℃

大阪 ：15℃ 岡山 ：14℃

広島 ：14℃ 松江 ：16℃

高知 ：17℃ 福岡 ：14℃

鹿児島：16℃ 那覇 ：23℃