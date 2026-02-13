神奈川県の市で「治安がいい」と思う市ランキング！ 2位「横浜市」を抑えた1位は？【2025年調査】
暮らしやすい街を語るうえで欠かせないのが「治安の良さ」。安心して夜道を歩ける環境や、地域の見守り活動が行き届いた雰囲気など、人々の穏やかな暮らしを支える要素が詰まっています。
All About ニュース編集部では、2025年10月14〜15日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「治安がいいと思う市に関するアンケート」を実施しました。その中から、「治安がいいと思う神奈川県の市」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「子育て世帯が多く都会も自然も豊かなイメージがある」（30代女性／愛知県）、「夜も落ち着いた雰囲気で過ごしやすそう」（10代女性／埼玉県）、「観光地や中心街はにぎやかで安全対策もしっかりしているし、住宅地も整っているので、全体的に治安はいいイメージがあります」（20代女性／岐阜県）といった声が集まりました。
回答者からは「観光地ですが落ち着きと安全性があり、地域の人々も協力的。夜も安心して歩ける印象があります」（30代男性／兵庫県）、「昔から住む地域の方々が、町を美しい環境や治安を維持してゆく習慣をお持ちなのだと思う」（50代女性／福島県）「歴史的な街並みと自然環境が整い、治安が良好。観光地でありながら静かな住宅地も多い」（60代男性／山梨県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：横浜市／49票横浜市は神奈川県の県庁所在地であり、政令指定都市です。国内有数の大都市でありながら、みなとみらいや山手地区など、整備された美しい景観を持つエリアが多く存在します。国際的な港町としての歴史を持ち、多様な文化が共存しています。大規模な都市機能と、地区ごとの落ち着いた住環境が両立しており、行政の防犯対策や、市民の意識の高さも相まって、「治安がいい」という評価に繋がっていると考えられます。
回答者からは「子育て世帯が多く都会も自然も豊かなイメージがある」（30代女性／愛知県）、「夜も落ち着いた雰囲気で過ごしやすそう」（10代女性／埼玉県）、「観光地や中心街はにぎやかで安全対策もしっかりしているし、住宅地も整っているので、全体的に治安はいいイメージがあります」（20代女性／岐阜県）といった声が集まりました。
1位：鎌倉市／82票鎌倉市は神奈川県の南東部に位置し、古都としての歴史と、海や山の豊かな自然に恵まれた都市です。鶴岡八幡宮や鎌倉大仏など、多くの歴史的遺産があり、観光地としても人気です。歴史的な街並みが残り、住民の地域愛が強いこと、また観光都市として景観が保たれていることが、落ち着いた住環境と「治安がいい」というイメージを形成していると考えられます。大都市に比べて生活感のあるエリアが少なく、静穏な雰囲気が評価されました。
回答者からは「観光地ですが落ち着きと安全性があり、地域の人々も協力的。夜も安心して歩ける印象があります」（30代男性／兵庫県）、「昔から住む地域の方々が、町を美しい環境や治安を維持してゆく習慣をお持ちなのだと思う」（50代女性／福島県）「歴史的な街並みと自然環境が整い、治安が良好。観光地でありながら静かな住宅地も多い」（60代男性／山梨県）といった声が集まりました。
