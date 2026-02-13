【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 空欄に共通する2文字は？ 和菓子の定番やお出かけの必需品がヒント
バラバラの断片を繋ぎ合わせて共通の「音」を見つけ出す「ひらがなパズル」の時間です！
今回は、食卓で見かけるものやクローゼットの中にあるものなど、身近な言葉をセレクトしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。あなたの直感力が試されます！
□□く
だ□□く
せ□□く
さ□□
ヒント：あんこがたっぷり詰まった和菓子といえば？
▼解説
それぞれの言葉に「いふ」を入れると、次のようになります。
いふく（衣服）
だいふく（大福）
せいふく（制服／征服）
さいふ（財布）
身にまとう「衣服」や、学生生活を象徴する「制服」といった衣類に関する言葉の中に、和菓子の「大福」やお買い物の必需品「財布」が隠れていました。同じ「いふ」という音でも、熟語の先頭に来たり、お尻に来たり、あるいは真ん中に挟まったりと、言葉によって役割が変わるのがパズルの面白いポイントです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
