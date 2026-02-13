モチモチの食感がたまらない和菓子の王様から、毎日身にまとうものまで。生活に密着した4つの言葉を完成させる「ひらがな2文字」を当てるクイズです。脳のストレッチを兼ねて、全問正解の快感を味わいましょう！

バラバラの断片を繋ぎ合わせて共通の「音」を見つけ出す「ひらがなパズル」の時間です！

今回は、食卓で見かけるものやクローゼットの中にあるものなど、身近な言葉をセレクトしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。あなたの直感力が試されます！

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□く
だ□□く
せ□□く
さ□□

ヒント：あんこがたっぷり詰まった和菓子といえば？

正解：いふ

正解は「いふ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「いふ」を入れると、次のようになります。

いふく（衣服）
だいふく（大福）
せいふく（制服／征服）
さいふ（財布）

身にまとう「衣服」や、学生生活を象徴する「制服」といった衣類に関する言葉の中に、和菓子の「大福」やお買い物の必需品「財布」が隠れていました。同じ「いふ」という音でも、熟語の先頭に来たり、お尻に来たり、あるいは真ん中に挟まったりと、言葉によって役割が変わるのがパズルの面白いポイントです。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)