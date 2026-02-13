東京女子体育大学4年生の現役卓球選手で、「可愛すぎる卓球少女」「卓球天使」とも称されるタレントの菊池日菜さん（22）が13日までにインスタグラムを更新。22歳の誕生日に幼い頃の写真を公開し、ネット上で話題となっている。



【写真】すごい透明感！学生服姿の横顔が眩しい菊池さん

11日に誕生日を迎えた菊池さんは、「22歳になりました」と報告し、「22歳は私にとって憧れでもあり、ここまであっという間だったなと、時間の経つ早さを感じています」と率直な気持ちを語っている。また、大学生活の終わりを見据え、「学生として過ごす時間も残りわずかとなりましたがたくさんの思い出に感謝しながら、新たなステージでも私らしく挑戦を続けていきたいと思います！」と抱負をつづった。



菊池さんは、投稿の最後に「写真は卓球と出会う前の頃のです」と添え、過去の写真を複数枚アップしている。その写真では、子供時代に乗馬をしている途中の姿や、凛と佇む横アングルのショット、遊園地のアトラクションを楽しむ様子など、さまざまな表情を浮かべる菊池さんが見られる。



SNSでは、「変わらなくて、可愛いね！」「小さい時から可愛すぎます 素敵な22歳を過ごして下さい！！」「若い頃から透明感がありますね！」「いよいよ大人ですね！ 綺麗なお姉さんになっていく日菜さんからますます目が離せません」「横顔可愛い ハッピーバースデー！」「えげつない可愛いさ！！！」などのコメントがあった。



菊池さんは、2004年2月11日生まれ、埼玉県出身。seju所属。卓球を特技としており、タレント活動と並行して卓球競技のインカレ選手としても活動する姿が注目された。2025年の出演歴には「日曜日の初耳学」（MBS）や、Web番組「美女キッチン」（Footage）などがある。