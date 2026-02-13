「2026 OPENING SERIES MARINES NATION」の文字をあしらったデザイン

ロッテは、3月28日の西武戦（ZOZOマリン）を対象として「2026 OPENING SERIES ブランケット」がセットになったグッズ付きチケットを先着1万5000枚限定で販売すると発表した。

ブランケットは、チームカラーであるホワイトを基調とし、中央に球団のワードロゴ、下部には「2026 OPENING SERIES MARINES NATION」の文字をあしらったデザイン。グッズの有無はビジター外野応援指定席を除く全席種にてチケット購入時に選択可能となっている。

グッズ付きチケットの購入者は対象のチケット1枚につき「2026 OPENING SERIES ブランケット」1枚を受け取ることができる。

○高野脩汰投手

「開幕シリーズという特別な試合を、ファンの皆さんと一緒に迎えられるのが今からとても楽しみです。まだ少し肌寒い時期だと思いますが、このブランケットを使いながら、スタジアムで熱い声援を送ってもらえたらうれしいです。僕たちも最高のスタートを切れるよう全力で戦いますので、ぜひZOZOマリンスタジアムで一緒に開幕シリーズを盛り上げましょう！」（Full-Count編集部）