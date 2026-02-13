大阪府教育委員会はこのほど、令和８年度の高校入試について、今年１月３０日時点の進路希望調査を発表しました。

大阪府公立中学校長会がまとめた調査によりますと、大阪府内の中学校を今年３月に卒業する見込みの生徒らは６万５１７１人いて、少子化の影響もあり、去年より約１７３人減っています。

その中で、大阪府内の公立高校（全日制）を希望している人は３万６０３２人、公立校を希望する割合は５５．２９％となりました。これは去年同時期の調査の５６．１７％より０．８８ポイント低くなっています。

私学の専願率は４年連続増加 授業料無償化が影響

これに対し、今回府内の私立高校を専願で希望している人は２万１５８９人いて、私学専願率は３３．１３％、去年の３２．１９%より０．９４ポイント上がりました。専願率は令和５年度以降、４年連続で増加しており、府教委では私立高校の授業料無償化が影響していると考えています。

高校別 茨木２．０４倍、春日丘１．９４倍がトップ２ 前年と同じ顔ぶれに

高校別の倍率では、最も高くなったのは、茨木２．０４倍で、次に春日丘１．９４倍となり、前年度と同じ顔ぶれとなりました。次いで、豊中（１．８０倍）、高津（１．６６倍）、北千里（１．５２倍）などが続きます。

このほか文理学科のある学校では、北野１．３３倍、大手前１．２３倍、天王寺１．３４倍、四条畷１．４倍、生野１．１５倍、三国丘１．４４倍、岸和田１．１２倍―となりました。

７１校で定員割れの可能性 通信制への進学希望者も一定数存在

一方定員割れの可能性のある公立高校は、一般選抜を行う全日制高校１２６校のうち７１校に上りました。

また、全日制でなく通信制を選択肢と考える生徒も４３１８人に上りました。通信制への進学を希望する生徒は、コロナ禍以降、一定数存在するということで、府教委は近年、通信制が学校選びの新たな傾向となっているとみています。

２０２６年度大阪府公立高等学校入学者選抜の日程は、全日制の一般選抜で３月４日から６日まで出願を受け付け、３月１１日に学力検査、１９日に合格者発表が行われる予定です。