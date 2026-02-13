ABEMA、2025年アニメ年間ランキング発表！総再生数1位は『あたしンち』 平均再生数1位は『薬屋のひとりごと』
ABEMAは13日、2025年に放送・配信したアニメジャンル作品の視聴データをもとにした年間ランキングを発表した。「年間再生数ランキング」総再生数部門は、国民的ファミリーアニメ『あたしンち』が1位を獲得した。
【画像】平均再生数の1位は『薬屋のひとりごと』 公開されたランキング表
ランキングでは、2025年1月1日から12月31日までにABEMAで放送・配信されたアニメジャンル作品を対象に、視聴データを独自集計。1年間の総再生数および1話あたりの平均再生数から算出した「再生数ランキング」、ならびに1話あたりの平均コメント数から算出した「コメント数ランキング」を発表。
2025年の総再生数ランキングでは、家族の日常を描いた国民的アニメ『あたしンち』が1位を獲得。そのほか、『映画クレヨンしんちゃん』『美味しんぼ』といった長年親しまれてきた作品が上位に並び、幅広い世代に支持される定番作品の強さが際立った。
また、2025年に第2期が放送され、高い注目を集めたTVアニメ『薬屋のひとりごと』も第1期・第2期ともにランクイン。さらに1話あたりの平均再生数ランキングでは、第2期が1位、第1期が2位とTOP2を独占し、新作としての勢いと、繰り返し視聴される定番作品としての両面の強さを示す結果となった。
年間コメント数ランキングでは、『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』が1位を獲得。名シーンやセリフに対する感想がリアルタイムで交わされるなど、世代を超えて語られる作品として高い存在感を示した。
■「年間再生数ランキング」総再生数部門
第1位：あたしンち
第2位：TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期
第3位：映画クレヨンしんちゃん
第4位：TVアニメ『薬屋のひとりごと』第1期
第5位：美味しんぼ
■「年間再生数ランキング」平均再生数部門
第1位：TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期
第2位：TVアニメ『薬屋のひとりごと』第1期
第3位：外れスキル《木の実マスター》〜スキルの実（食べたら死ぬ）を無限に食べられるようになった件について〜
第4位：一瞬で治療していたのに役立たずと追放された天才治癒師、闇ヒーラーとして楽しく生きる
第5位：不遇職【鑑定士】が実は最強だった
■「年間コメント数ランキング」
第1位： 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア
第2位： 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ ［前編］始まりの物語
第3位： 美味しんぼ
第4位： 劇場版「オーバーロード」聖王国編
第5位： 映画あたしンち
【画像】平均再生数の1位は『薬屋のひとりごと』 公開されたランキング表
ランキングでは、2025年1月1日から12月31日までにABEMAで放送・配信されたアニメジャンル作品を対象に、視聴データを独自集計。1年間の総再生数および1話あたりの平均再生数から算出した「再生数ランキング」、ならびに1話あたりの平均コメント数から算出した「コメント数ランキング」を発表。
また、2025年に第2期が放送され、高い注目を集めたTVアニメ『薬屋のひとりごと』も第1期・第2期ともにランクイン。さらに1話あたりの平均再生数ランキングでは、第2期が1位、第1期が2位とTOP2を独占し、新作としての勢いと、繰り返し視聴される定番作品としての両面の強さを示す結果となった。
年間コメント数ランキングでは、『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』が1位を獲得。名シーンやセリフに対する感想がリアルタイムで交わされるなど、世代を超えて語られる作品として高い存在感を示した。
■「年間再生数ランキング」総再生数部門
第1位：あたしンち
第2位：TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期
第3位：映画クレヨンしんちゃん
第4位：TVアニメ『薬屋のひとりごと』第1期
第5位：美味しんぼ
■「年間再生数ランキング」平均再生数部門
第1位：TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期
第2位：TVアニメ『薬屋のひとりごと』第1期
第3位：外れスキル《木の実マスター》〜スキルの実（食べたら死ぬ）を無限に食べられるようになった件について〜
第4位：一瞬で治療していたのに役立たずと追放された天才治癒師、闇ヒーラーとして楽しく生きる
第5位：不遇職【鑑定士】が実は最強だった
■「年間コメント数ランキング」
第1位： 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア
第2位： 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ ［前編］始まりの物語
第3位： 美味しんぼ
第4位： 劇場版「オーバーロード」聖王国編
第5位： 映画あたしンち