ボートレース若松で15日に開幕する「G1全日本覇者決定戦 開設73周年記念競走」説明会が14日に行われ、地元・仲谷颯仁（31＝福岡）が登壇した。

昨年末のグランプリ戦士12人、SG覇者総勢23人と、例年にも増してそうそうたる顔ぶれが若松に集結する。その中でも、押しも押されもしない主役は地元・福岡のエース・西山貴浩（38）だ。前回大会で悲願の当地周年初Vを達成。今回は初日ドリーム1号艇から出陣し、狙うはもちろん連覇だ。

GPウイナーの桐生順平（39＝埼玉）、昨夏の当地SGメモリアルを制した白井英治（49＝山口）、池田浩二（47＝愛知）、峰竜太（40＝佐賀）ら、強豪ひしめく争いを制し若松の夜をアツくする覇者となるのは？

純地元周年に向けて仲谷は「若松で生まれ育った若松っ子として、誰よりも強い思いがある。去年は西山さんが優勝。今年は僕が勝って皆さんにその感動を届け、恩返ししたい」と決意を語った。

開催中の場内では豪華ゲストによる日替わりステージイベントなどが実施される。公式YouTubeライブ配信、投票キャンペーンもお見逃しなく。今節の売り上げ目標は100億円。