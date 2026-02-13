フリーアナウンサー原千晶（37）が13日、インスタグラムを更新。25年11月30日に、TBS系「THE TIME.」（月〜金曜午前5時20分）の取材中に左脛骨（けいこつ）高原骨折の重傷を負っていたが「2ヶ月半ぶりのロケ みなさまに助けられ支えられ励まされ仕事が再開できたこと心から感謝です」と、仕事を完全に再開したと報告した。「たくさんの温かいエールを頂き前を向くことができました！ ありがとうございました また今日から頑張ります」とファン、視聴者に感謝した。

原はバレンタインデーを祝う、チョコレートの袋の写真もアップ。「番組スタッフさんからのメッセージ付きチョコも嬉しすぎました」と「今日からまたよろしくお願いします！！」とメッセージが書かれた部分をアップにした。

原は、25年大みそかには、インスタグラムで「現在、松葉杖も2本から1本になり少しずつ復帰に向けて治療しております」と回復に向かっていることを報告。「今年は最後に骨折しましたが何気ない日常のありがたさを実感し人の優しさにもたくさん触れることができました 来年はとにかく健康第一！！ そして色んなことにも挑戦していきたいと思います」とつづっていた。

1月20日のインスタグラムでは、冬休みを取っていたTBSの篠原梨菜アナウンサー（29）に代わり、同アナの人気企画「早朝グルメ」に出演出演したことを報告。「早朝グルメ ありがとうございました 約2ヶ月ぶりの生出演でとっても緊張しましたが楽しかったです！」と生放送が2カ月ぶりだったと説明。「東京・新宿『TOMBO』もちもちでコシのあるカレーうどんにサクサクのとり天 とっても美味しかったです」と、うどんをはしで持ち上げた笑顔の写真を投稿していた。