コンディショニングブランド「ＴＥＮＴＩＡＬ（テンシャル）」を展開する株式会社ＴＥＮＴＩＡＬ（東京都品川区）は１３日、３月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する日本代表「侍ジャパン」が１４日から宮崎市内で行う事前合宿で、選手がコンディションを整える「リカバリールーム」を提供すると発表した。昨年１１月から務めるオフィシャルパートナーとしての活動の一環。

テンシャルによると、リカバリールームは仮眠、瞑想（めいそう）、ストレッチといった一連のリカバリーゾーンが一つの空間の中でゆるやかにつながっており、一定のプライバシーを保たれながら存在しているという。選手はベッドチェアを自由に利用することで、それぞれのスタイルにあったリカバリーを行うことができ、体を休めながら、気持ちや集中力を徐々に高めていくことができるとしている。

昨年に行われたテニスの国際大会「木下グループ・ジャパン・オープン」でも提供し、使用した選手の９１・７％から最高評価を得ていた。野球においても練習前後のケアやストレッチ、合間の仮眠でのニーズが想定されており、野球場で利用できるよう改修し、侍ジャパンの事前合宿で提供することになった。