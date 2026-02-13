【お天気どうなる】14・15日は晴れて春本番思わせる陽気に 来週の気温はひと桁多く真冬並みに戻る
吉道 さゆり キャスター：
ここからは気象予報士の小野さんです。
小野 和久 気象予報士：
お願いします。天気のポイントです。
小野：
14日・土曜日、15日・日曜日は晴れて、春本番を思わせるような気温でしょう。一方、来週は気温がひと桁に戻る日が多いでしょう。
気象台の週間予報です。
小野：
あす14日、あさって15日は晴れます。最高気温も14日は13度、15日は15度と、季節外れの暖かさになるでしょう。ただ、週明けの晴れマークは17日・火曜日だけ、19日・木曜日は雪の可能性があります。気温も6度と、真冬並みに戻ります。
短い期間にこれだけ気温が上下すると、体調管理に気を付けなきゃいけないですね。
小野：
さて、こちらはきょう13日朝、気象台で撮影したウメの標本木です。白いウメが一輪、咲いていました。午前10時頃には一輪でしたが、きょう13日の暖かさで午後、基準の5～6輪まで一気に咲いたため、開花が発表されました。平年より10日早めでした。この標本木は老木で、弱っているために、この3年で2回、開花の発表がなかったのですが、安心しました。
吉道：
ことしは、無事に咲いてよかったですね。
小野：
改めて週間予報です。
小野：
朝の最低気温に注目しますと、まだ、0度や1度という日があります。この気温は金沢の予想ですので、場所によっては氷点下になる可能性があります。
吉道：
雪解けが進む一方、路面の凍結にも気を付けたいですね。