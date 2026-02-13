吉道 さゆり キャスター：

小野 和久 気象予報士：



お願いします。天気のポイントです。

お願いします。天気のポイントです。

小野：

14日・土曜日、15日・日曜日は晴れて、春本番を思わせるような気温でしょう。一方、来週は気温がひと桁に戻る日が多いでしょう。



気象台の週間予報です。

小野：

あす14日、あさって15日は晴れます。最高気温も14日は13度、15日は15度と、季節外れの暖かさになるでしょう。ただ、週明けの晴れマークは17日・火曜日だけ、19日・木曜日は雪の可能性があります。気温も6度と、真冬並みに戻ります。





吉道：短い期間にこれだけ気温が上下すると、体調管理に気を付けなきゃいけないですね。

小野：

さて、こちらはきょう13日朝、気象台で撮影したウメの標本木です。白いウメが一輪、咲いていました。午前10時頃には一輪でしたが、きょう13日の暖かさで午後、基準の5～6輪まで一気に咲いたため、開花が発表されました。平年より10日早めでした。この標本木は老木で、弱っているために、この3年で2回、開花の発表がなかったのですが、安心しました。



吉道：

ことしは、無事に咲いてよかったですね。



小野：

改めて週間予報です。

小野：

朝の最低気温に注目しますと、まだ、0度や1度という日があります。この気温は金沢の予想ですので、場所によっては氷点下になる可能性があります。



吉道：

雪解けが進む一方、路面の凍結にも気を付けたいですね。

