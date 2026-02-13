Ä¹ÌîÃÒ»Ò¡¡ÃæÆ»¿·ÂåÉ½¤¬ÅÞÌ¾ÊÑ¹¹ÈÝÄê¤ËÉÔÉþ¡ÖÃæÆ»¤È°Õ¼±¤·¤Æ¤Ê¤¤Í¸¢¼Ô¤ÏÉ¼Æþ¤ì¤Ë¤¯¤¤¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÄ¹ÌîÃÒ»Ò¤¬£±£³Æü¡¢Ê¸²½ÊüÁ÷¡ÖÄ¹ÌîÃÒ»Ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡×¤Ë½Ð±é¡£¾®Àî½ßÌé»á¤¬¿·ÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ÎàÅÞÌ¾ÊÑ¹¹áÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ÎÂåÉ½Áª¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÅÞËÜÉô¤ÇÅê³«É¼¤µ¤ì¡¢¾®Àî»á¤¬³¬ÌÔ»á¤òÇË¤Ã¤Æ¿·ÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¾®ÀîÂåÉ½¤Ï½°±¡Áª¤ÇÆÀ¤¿ÈæÎãÂåÉ½É¼¤òÇ°Æ¬¤Ë¡Ö£±£°£°£°Ëü¿ÍÍ¾¤ê¤ÎÍ¸¢¼Ô¤Î»×¤¤¤Ï¡¢·è¤·¤Æ·Ú»ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÅÞÌ¾ÊÑ¹¹¤ËÈÝÄêÅª¤Ê¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢³¬»á¤Ï£±£²Æü¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥ÖÈÖÁÈ¤Ç¡¢¡Ö°ìÈÌ¤Î¿Í¤Ë¤Ï¤Ê¤¸¤ß¤Ë¤¯¤¤Ì¾Á°¤À¡£¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÏÊÑ¤¨¤º¡¢¤è¤êÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤Ì¾Á°¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¹Í¤¨¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¡×¤ÈÅÞÌ¾¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ä¹Ìî¤Ï¡Ö³¬»á¤¬ÅÞÌ¾ÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·ë¹½¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡×¤È¤³¤ÎÏÃÂê¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ÎÎëÌÚÅ¯É×»á¤Ï¡ÖËÍ¤ÏÌîÅÄ¡Ê²ÂÉ§¡Ë¤µ¤ó¤È°ìÂÐ°ì¤ÇÏÃ¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¡ØÃæÆ»¡Ù¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤Ï³Î¤«¤ËÊ©¶µÍÑ¸ì¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¼Â¤ÏÀ¯¼£ÍÑ¸ì¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¡£¤À¤«¤é¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÈÎ©·û¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Î¾Êý¤È¤â¡ØÃæÆ»¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦¤Î¤Ï¡¢ÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÌîÅÄ¤µ¤ó¤ÏËÍ¤Ë¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ú¸À¡£
¡¡¤·¤«¤·Ä¹Ìî¤Ï¡Ö¤À¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¬¡ØÃæÆ»¤À¡Ù¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤Þ¤ê°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Í¸¢¼Ô¤«¤é¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Æþ¤ê¤Å¤é¤¤¡ÊÉ¼¤òÆþ¤ì¤Å¤é¤¤¡Ë¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ì¾Á°¤Ç¤½¤³¤ò¥Ñ¥Á¥Ã¤È¤ä¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡×¤È¼ó¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ»á¤Ï¡ÖÌîÅÄ¤µ¤ó¤¬ËÍ¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤ÊÏÃ¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ø¤¢¤¢¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¡Ù¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÀâÌÀ¤¹¤ë»þ´Ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¤¬¡¢Ä¹Ìî¤Ï¡Ö¤Þ¤¢¤Ç¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤ì¤¬¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë¥Ô¥ó¤È¤¯¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢»ä¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤Èµ¿Ç°¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤ÆÄ¹Ìî¤Ï¡Ö³¬¤µ¤ó¤¬ÅÞÌ¾ÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
