お笑いトリオ「ネプチューン」の堀内健が１３日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にゲストコメンテーターとして生出演。トリオのうち２人での漫才コンビ結成の可能性に言及する一幕があった。

この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは、ベテラントリオ「シティボーイズ」の大竹まことと斉木しげるが漫才コンビ「煙草」を結成し、４月開催の「満堂フェス２０２６」に出演するという記事が紹介された。

同じトリオということで「ネプチューン」の名倉潤、原田泰造との漫才コンビ結成の可能性について聞かれた堀内は「昔、俺と泰造はフローレンスっていう２人組だったんで。それでもいいし、潤ちゃんとも２人でライブで漫才やったこともあるし、どっちでもやりたいですね」と語った。

「でも、どっちかにしちゃうと、意外に２人って…。例えば俺が潤ちゃんと組んだら泰造は『なんで２人でやるの？』って言うし、俺と泰造が組むと、潤ちゃんは潤ちゃんで『なんで、わし、おらへんねん？』って、マネジャーに弁当をバーンと投げるから」と苦笑しながら続けると「（シティボーイズは）きたろうさんがＯＫしたってことですよね」と話した堀内。

名倉と原田でのコンビ結成の可能性を聞かれると「ああ、やりたいですね。やりたいって言うかプロデュースしたい。泰造が歌を歌って、潤ちゃんが北斗の拳みたいなかっこうしてのネタとかをやってみたい。３人組って、そういう遊びができるから」と笑顔でうなづいていた。