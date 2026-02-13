km5は、映画「WICKED」とコラボしたワイヤレスCDプレーヤー「Instant Disk Audio-CP1 WICKEDモデル」(CP1 WICKEDモデル)を2月20日より数量限定で販売する。価格は24,200円。

昨年クラウドファンディングにて先行販売されていた。「音楽とジャケットアートを愉しむ」CP1CDプレーヤーという独自の設計と、Bluetooth対応など現代的な機能性を両立し、「映画の音楽体験を日常空間へと拡張する製品」だという。

パッケージ

正面

背面

CDジャケットを本体前面に差し込むことができ、音楽をビジュアル面でも楽しむことができる。Bluetooth5.1によるワイヤレス接続や3.5mmイヤフォンジャックによる有線接続、USB Tyoe-C充電、約7～8時間の連続再生などの機能が搭載。

ブラックを基調とした本体デザインに加え、映画の名シーンを切り取った限定ポストカード6枚を付属。お気に入りのポストカードとともに飾れば、映画の世界観を空間ごと楽しめる設計になるという。

ストリーミング時代に、あえて“CDで聴く”という選択

映画のワンシーンを切り取ったポストカードを6枚付属

「Instant Disk Audio-CP1」は、音楽を流し聴きするものではなく、作品と向き合う体験として再生することを目的に設計された。ミュージカル作品である「WICKED」において楽曲は、物語そのものを語る重要な要素であり、プレーヤーにCDをセットし、ジャケットを眺めながら音楽を聴く行為は、作品世界へ立ち戻るための「ひとつの儀式」としている。