遼寧省博物館所蔵の国宝「銅鎏金木芯馬鐙」。（瀋陽＝新華社配信）

【新華社瀋陽2月13日】中国では間もなく、午（うま）年の春節（旧正月、今年は2月17日）を迎える。遼寧省瀋陽市の遼寧省博物館に収蔵される国宝「銅鎏金木芯馬鐙（どうりゅうきんぼくしんばとう）」は、馬具「あぶみ」が歴史に与えた影響を今に伝える貴重な資料だ。

「あぶみは小さな道具に見えますが、戦い方そのものを変えました」。同館の董宝厚（とう・ほうこう）副館長はこう語る。火器が登場する以前、騎兵は不安定な馬上で戦わざるを得ず、弓や刀を十分に扱うのは容易ではなかった。

この馬鐙は、五胡十六国時代の北燕の宰相、馮素弗（ふう・そふつ）の墓から出土した。董氏は「年代が明確な一対のあぶみの実物としては世界でも比較的早い例とされ、騎馬文化の発展を考える上で重要な位置を占める」と指摘した。

あぶみが登場する以前、騎乗者は馬の背に直接またがり、手綱やたてがみを握り、両足で馬腹を挟んで体勢を保っていた。疾走する馬上で弓矢や刀剣を自在に扱うのは難しく、騎兵の戦闘力には限界があった。

あぶみの登場によって両足が安定した支点を得ると、馬上での騎射や斬撃が可能になり、騎兵は戦場での役割を大きく高めていった。

董氏によると、遼西の騎馬民族・慕容鮮卑が製作した金属製あぶみは、欧州最古の例より約300年早いという。技術は黄河流域から長江流域へ、さらに朝鮮半島や日本列島へと伝わり、草原の交易路を通じて欧州へ広がったとされる。

金属製あぶみの発明は、騎兵を冷兵器時代の主力兵種へ押し上げた。「ブリタニカ百科事典」にも、「驚くべきことに、人類の騎兵時代の実現は、あぶみの発明によるものだった」と記されている。（記者/趙洪南）