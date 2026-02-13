ULA（ユナイテッド・ローンチ・アライアンス）は日本時間2026年2月12日、「Vulcan（バルカン、ヴァルカン）」ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていたアメリカ宇宙軍のペイロードは予定されていた軌道への投入に成功したと、ULAおよびSSC（宇宙システムコマンド）が報告しています。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報：Vulcan（USSF-87）

・ロケット：Vulcan（VC4S）

・打ち上げ日時：日本時間 2026年2月12日18時22分

・発射場：ケープカナベラル宇宙軍基地（アメリカ）

・ペイロード：GSSAP衛星など

Vulcanは2024年1月に初飛行したULAの新型ロケットです。1段目にはBlue Origin（ブルー・オリジン）が開発した「BE-4」エンジンを2基、2段目「Centaur V（セントールV）」には1960年代から改良を重ねつつ使用されている「RL-10」エンジンを2基搭載しています。

4回目の飛行となる今回の打ち上げミッションでは、1段目にSRB（固体ロケットブースター）を4基装着した「VC4S」構成が採用されました。

USSF-87ミッションについて

今回のミッション「USSF-87」は、アメリカ宇宙軍のNSSL（国家安全保障宇宙輸送）プログラムの一環として実施されました。VulcanによるNSSLミッションは今回が2回目です。

主要なペイロードは宇宙状況監視（SSA）能力を向上させるためのシステム「GSSAP（Geosynchronous Space Situational Awareness Program）」の衛星です。GSSAP衛星は静止軌道付近で宇宙物体を検知・追尾し、RPO（ランデブー・近傍運用）能力も備えているとされています。

固体ロケットブースターの1基で異常発生も打ち上げは成功

ULAによると、飛行の初期段階でSRBの1基に異常が認められたものの、Vulcanの1段目と2段目が推力を補完することで打ち上げ自体は成功し、ペイロードは静止軌道（GEO）へ直接投入されました。

ULAがライブ配信した今回の打ち上げの映像を確認すると、発射1分6秒後頃に複数の明るいものがパッと飛散する様子が捉えられています。

Vulcanは2024年10月に実施された2回目の打ち上げミッション「Cert-2」でもSRBの1基に異常が発生し、ノズルが脱落するトラブルがありました。この時はSRBの断熱材が正常に機能しなかったことが原因とされています。

ULAでAtlas（アトラス）およびVulcanプログラム担当副社長を務めるGary Wentz氏はプレスリリースを通じて、今回の異常の徹底的な原因究明と、次のVulcan打ち上げまでに是正措置を実施すると述べています。

関連画像・映像

【▲ アメリカ宇宙軍のペイロードを搭載して打ち上げられたUSSF-87ミッションの「Vulcan」ロケット（Credit: ULA）】

【▲ USSF-87ミッションの「Vulcan」ロケット、発射1分7秒後の様子。燃焼ガスから何かが飛散する様子が捉えられている。ULAのライブ配信アーカイブから引用（Credit: ULA）】

文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部

関連記事 直近のロケット打ち上げ情報 ULA、新型ロケット「ヴァルカン」では初となる国家安全保障宇宙輸送プログラムの打ち上げを実施ULA、新型ロケット「ヴァルカン」2号機の打ち上げを実施参考文献・出典ULA - ULA Vulcan Rocket Successfully Launches the Future of DefenseULA - Vulcan USSF-87SSC - U. S. Space Force’s Space Systems Command and United Launch Alliance successfully launch USSF-87 mission aboard a Vulcan Rocket